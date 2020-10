Débats

Plus d’aération, moins de contamination

Un million d’écoliers, d’élèves et d’enseignantes sont retournés dans les écoles primaires et secondaires du Québec à la fin d’août. Bien que le milieu scolaire soit bénéfique au bien-être et au développement des enfants et des jeunes, les cas qui se multiplient dans les écoles le démontrent : nos établissements d’éducation peuvent bel et bien devenir des lieux de transmission communautaire.