Débats

La justice avant le wokeness

Il faudrait être fait de pierre, pour ne pas être interpellé par les mouvements sociaux des derniers mois. Tout se passe comme si nous étions entrés dans un univers parallèle où les vraies affaires sont redevenues des vraies affaires, et non pas diversions démagogiques électoralistes, et j’entends les bons vieux existentialistes me murmurer à l’oreille que c’est notre rapport collectif à la mort via la pandémie, et l’angoisse que ça suscite, qui nous a réveillés collectivement d’une quotidienneté abêtissante, pour nous plonger tous ensemble dans une confrontation de nos angles morts sociaux et des erreurs de notre époque.