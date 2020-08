Débats

Couverture de la fécondation in vitro: une attente qui change nos vies

Au Canada, un couple sur six recevra un diagnostic d’infertilité de nature diverse quand il décidera de fonder une famille. Si certains problèmes se règlent plus facilement que d’autres, pour bon nombre de femmes et de couples, il en va autrement, et la solution à leurs problèmes de santé est la procréation assistée. Celle-ci propose plusieurs démarches selon les problèmes de chaque personne diagnostiquée dont l’insémination artificielle et la fécondation in vitro (FIV).