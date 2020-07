Débats

Le Canada sous le feu croisé des conflits géoéconomiques

La géoéconomie est une notion qui échappe à beaucoup de Canadiens, mais certains événements récents sur la scène internationale prouvent que nous devrions en apprendre plus sur ce qu’elle signifie pour le Canada. Les tensions croissantes avec la Chine concernant l’extradition de Meng Wanzhou de Huawei, l’interdiction par ce pays du porc et du canola canadiens et les récentes frictions sur le bois d’œuvre montrent que les manifestations de puissance internationale empruntent de plus en plus la voie de l’économie.