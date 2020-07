Débats

Le système de santé à l’ère de la COVID-19: qui osera faire les changements nécessaires?

Avant la pandémie, il était plus facile et plus confortable de conserver une vision dichotomique de notre univers : il y avait le bon et le méchant, le public et le privé, le jeune et le vieux, le Blanc et le Noir, le riche et le pauvre, l’industrie et l’environnement, etc.