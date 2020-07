Débats

La discrimination m’en fait voir de toutes les couleurs

Résonne encore dans mon esprit la légèreté des propos de ma collègue orthophoniste alors que nous allions partir vers Luling, en Louisiane, pour soutenir les personnes âgées vivant dans une morne résidence. Je m’étonnais de trouver entre nous deux un revolver sur la banquette avant de sa Cadillac blanche stationnée près de son magnifique immeuble coin Orléans et Dauphine du quartier français de La Nouvelle-Orléans : « Well, you know, my husband always tells me : "Nancy, when a black guy comes, you need to shoot first." » J’avais 25 ans, et j’étais sans voix.