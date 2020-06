Débats

Déboulonnons aussi nos habitudes

Enfin le déconfinement ! Avez-vous remarqué qu’en période de crise, alors que le confinement était la règle et que la peur de mourir en était la principale motivation, que tous espéraient enfin un changement profond et durable des mentalités sociales ? Nous étions persuadés que cette crise planétaire ferait des miracles, qu’elle ferait de nous de meilleurs humains en nous éveillant sur le plan des valeurs sociales, écologiques et économiques. Finie enfin la surconsommation, apprenons à faire notre pain, aidons notre voisin et mangeons local. Et maintenant, qu’en est-il de nos beaux idéaux ?