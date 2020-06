Débats

Le journalisme raconté à un médecin

Permets que je te tutoie. Et que je te dérange un instant. Je sais que tu es fort occupé à sauvegarder ma santé et de celle de mes concitoyens. Mais voilà, j’ai l’impression que, comme plusieurs de tes consœurs et confrères au Québec, tu as du mal à percevoir le travail d’autres professionnels, les journalistes. Peut-être es-tu celui qui dénonçait « le sensationnalisme véhiculé par les médias », ou celui — et non des moindres — qui hésitait entre les qualifier de « gérants d’estrade » et de « gentils messagers » (ce qui n’est pas mieux, peut-être pire). À moins que tu ne sois celle qui vilipendait ces « articles qui empestent le mauvais journalisme ». Ou peut-être, dans un moment d’indulgence, leur concèdes-tu le simple rôle d’éboueurs du débat public, chargés tout au plus d’en nettoyer les fake news nauséabondes. Ils le font en effet, mais tu aurais peut-être tort de les réduire à ça. Laisse-moi t’en donner un exemple, un seul, mais qui devrait te parler.