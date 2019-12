Il y a deux ans, le milieu culturel a été frappé de plein fouet par une série de dénonciations qui ont fait les manchettes.

Hélène Messier et Christian Lemay

Respectivement présidente-directrice général de l’AQPM, et vice-président Québec de l’IATSE Local 667*

Depuis ce temps, le chemin parcouru pour combattre le harcèlement est significatif, mais la route est encore longue et le sujet doit demeurer d’actualité. C’est pourquoi nous tenons à réaffirmer publiquement l’importance que nous accordons à la poursuite des actions de sensibilisation, d’information et de formation permettant d’éradiquer définitivement le harcèlement dans le milieu culturel.

Rappelons qu’en réaction aux malheureux événements de l’automne 2017, le milieu a rapidement posé les gestes nécessaires pour prévenir le harcèlement sous toutes ses formes, qu’il soit de nature sexuelle ou psychologique.

Dès le 14 décembre 2017, une cinquantaine d’organismes, de regroupements et d’associations représentant les travailleurs de toutes les disciplines artistiques ont signé une déclaration par laquelle ils se sont engagés à mettre en place un environnement de travail exempt de harcèlement.

Devant cette mobilisation sans précédent, le gouvernement du Québec a annoncé en mars 2018 le financement de différents projets favorisant la mise en place de ressources pour, d’une part, soutenir les personnes du milieu culturel victimes de harcèlement et, d’autre part, prévenir les comportements inappropriés grâce à une formation accessible à l’ensemble des travailleurs du milieu culturel.

Ce soutien a permis la mise en place de L’Aparté, un service d’assistance gratuit, confidentiel et indépendant offert par la Clinique juridique Juripop à toutes les personnes du milieu culturel qui font l’objet ou ont été témoins de harcèlement (psychologique ou sexuel) ou de violences au travail (agression sexuelle).

Il a aussi permis la création par l’INIS du site « Il était une fois… de trop », une plateforme de formation en ligne permettant de comprendre, de reconnaître et de prévenir le harcèlement dans le milieu culturel.

Ces initiatives et plusieurs autres (dont la production d’un code de conduite diffusé sur les plateaux de tournage, dans les théâtres, salles de spectacle, musées, centres d’artistes autogérés, etc.) ont été menées en concertation avec les principaux intervenants et représentants du milieu culturel.

Comprendre, reconnaître et prévenir le harcèlement, en utilisant les outils existants et en collaborant pour en développer de nouveaux, est la meilleure façon d’assurer un environnement de travail sain pour les quelque 150 000 personnes qui travaillent dans le milieu culturel au Québec. C’est notre responsabilité à tous.

