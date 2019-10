L’onde de choc récemment créée par l’état critique d’un grand groupe média québécois aura eu pour effet de soulever une vaste réflexion sur l’avenir de notre information.

Ariane Moffatt, Pierre Lapointe et Solange Drouin

Respectivement auteure-compositeure-interprète, auteur-compositeur-interprète et producteur, et coprésidente de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, et plus de 200 signataires.*

Il était temps. C’est un pilier de notre démocratie qui est ébranlé. Les fournisseurs de services internet et les géants du web ont rapidement été montrés du doigt. Devenus incontournables pour rejoindre le public, ils prospèrent en exploitant des contenus auxquels ils ne contribuent pas.

Pour nous, auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, éditeurs, agents d’artistes et autres professionnels de la musique, il s’agit d’un refrain malheureusement bien connu. Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, que des lois clés pour notre secteur sont en cours de révision et que la Coalition pour la diversité des expressions culturelles vient de lancer une campagne pancanadienne demandant aux partis politiques de s’engager en faveur de la culture, nous tenons à le répéter haut et fort : sans culture originale et locale, sans diversité des voix artistiques, il n’y a pas de démocratie.

Bien sûr, l’arrivée de services de musique en ligne tels que YouTube, Spotify et Apple Music a créé une abondance de choix et une facilité d’accès à la musique inégalées. Elle n’a jamais été aussi présente dans nos vies, et cette évolution est formidable !

Paradoxalement, il est en même temps devenu de plus en plus difficile d’en vivre pour les créateurs et ceux qui les entourent. Pour la plupart d’entre nous, les conditions se sont beaucoup détériorées ces dernières années.

Les ventes d’albums ont radicalement diminué, sans que les revenus générés en ligne compensent les pertes – loin de là ! On estime qu’un million d’écoutes en ligne génèrent environ 5000 $, une somme déjà dérisoire, mais que doivent encore se partager les auteurs, les compositeurs, les interprètes et les professionnels de la musique. Cela ne correspond pas à la valeur générée par notre musique.

La culture n’est pas un bien comme les autres. Ici, cela est encore plus vrai que partout ailleurs. Nous sommes peu nombreux, culturellement distincts, sur un continent et dans un monde où d’autres cultures imposent leur hégémonie. Tout cela nous a menés, il y a plusieurs décennies déjà, à adopter des lois et des mesures favorisant l’épanouissement d’une culture locale forte.

Voilà que la révolution numérique a fait émerger de nouveaux acteurs : des entreprises de télécommunications bien d’ici et des services de musique en ligne, pour la plupart étrangers. Depuis leur arrivée, notre cadre législatif n’a pas évolué. Alors que ces entreprises sont devenues des acteurs de premier plan dans notre industrie, elles continuent de prospérer sans avoir à se soucier de nos lois – et cela va bien au-delà de l’iniquité fiscale. Notre précieux écosystème est en péril : pas parce que la population ou les décideurs l’ont voulu, mais par inertie.

Pour assurer un avenir prometteur à notre musique, il faut que tous les acteurs qui en tirent profit contribuent à son financement et à sa mise en valeur.

Il faut que nos lois (sur le droit d’auteur, la radiodiffusion et les télécommunications) s’appliquent de manière équitable aux plateformes numériques : c’est une question de survie pour le secteur de la musique.

Nous faisons front commun avec nos autres collègues de la culture et ceux des médias qui sont dans une situation similaire. Comme les médias, la culture nourrit la démocratie et l’identité.

Nous vous invitons à écrire aux candidats et aux chefs de partis pour leur demander d’agir.

Voyez le site Sauvons notre culture

