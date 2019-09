C’est une vérité quasi universelle que les Franco-Canadiens de tous accents apprécient un débat politique robuste. Or, l’enthousiasme était palpable lors de la soirée du débat électoral en langue française des chefs fédéraux, en 2015. Nous étions assurés d'assister à une soirée d’échanges pointus par des leaders en lice pour notre vote.

Isabelle Bourgeault-Tassé

Franco-Ontarienne originaire de Sudbury, l’auteure habite maintenant Toronto

Pourtant, à la grande déception de 2,6 millions de francophones hors Québec, nous avons rapidement constaté notre exclusion de la conversation électorale, le débat faisant fi des droits linguistiques des minorités francophones. Pour les francophones de l’Ontario, qui célébraient le jour des Franco-Ontariens, l’insulte était particulièrement grave. Les Franco-Canadiens ont rapidement levé les boucliers, se rassemblant sur Twitter et faisant tendance autour du #nouscomptons ce soir-là.

Mais à quelques semaines seulement du débat des chefs 2019, le Canada francophone a toutes les raisons d’être optimiste quant à son avenir politique.

Et tout a commencé par une remarque insoucieuse.

De la tribune culturelle de Tout le monde en parle à l’automne 2018, la journaliste québécoise Denise Bombardier a prétendu à tort que les communautés francophones hors Québec avaient « à peu près disparu ». Les Franco-Canadiens se sont insurgés et ont riposté avec une pétition exigeant que Tout le monde en parle étende ses frontières au-delà du Québec.

Quelques semaines plus tard, le gouvernement conservateur de Doug Ford en Ontario a annulé le projet de l’Université de l’Ontario français, le rêve de générations de Franco-Ontariens, retirant également le financement du Commissariat aux services en français, l’organisme qui protège nos droits linguistiques.

En quelques semaines, des ambassadeurs des « deux solitudes » du Canada avaient éclipsé les droits linguistiques durement gagnés dans les communautés francophones en Ontario et partout au Canada.

Mais des cendres de la terre brûlée des compressions conservatrices est ressurgie une conversation nationale qui pourrait faire avancer non seulement la cause linguistique des Franco-Ontariens, mais aussi celle des Franco-Canadiens de tous accents et de toutes racines.

Rejeter l'invisibilité

Suivant les sentiers battus tracés par nos grands-parents, les Franco-Ontariens ont rejeté l’invisibilité devant les compressions conservatrices. Quatorze mille d’entre nous ont manifesté pour l’avenir de notre communauté.

À notre étonnement, les francophiles et Franco-Canadiens de tous accents, y compris nos cousins québécois, se sont joints à notre effort, hissant et agitant notre drapeau, le trillium vert et la fleur de lys blanche, depuis l’Acadie, en passant par Saint-Boniface et Québec.

On parlait de nous partout : nous étions à l’honneur à Tout le monde en parle, ainsi que dans les pages du New York Times et du Monde. Denise Bombardier s’est elle-même pointée dans les communautés francophones afin de mieux comprendre la survie de la langue française hors des frontières québécoises.

Ensuite, le Torontois Pascal Siakam, joueur des Raptors, a fait de la francophonie un enjeu mondial. La communauté a réagi avec entrain lorsque Siakam, né au Cameroun et acclamé avec enthousiasme comme Franco-Ontarien, a exigé des questions en français lors des conférences de presse de l’équipe, faisant du français la langue non officielle des éliminatoires de la NBA.

Enfin, dans un geste de fraternité profondément symbolique, 150 Franco-Ontariens ont été invités à ouvrir le défilé de la Fête nationale.

Il s’agissait d’un renversement inespéré des événements historiques des États généraux du Canada français qui, en 1967, ont marqué la fin de l’unité linguistique au Canada, opposant le Québec au reste du Canada français sur la scène nationale.

La crise franco-ontarienne a suscité des appels à la convocation de nouveaux États généraux sur le fait français au Canada, provoquant un regain d’optimisme à l'idée que le Canada francophone pourrait à nouveau faire front commun sur la scène nationale.

Cette solidarité est aussi historique qu’elle est critique pour la survie du fait français au Canada. Les communautés francophones, du Nouveau-Brunswick à la Saskatchewan et à l’Alberta, se battent actuellement pour leurs droits linguistiques. Pour les nouveaux Franco-Canadiens, qui font face à la promesse rompue des politiques de bilinguisme et d’immigration canadiennes, l’accès aux services de langue française est particulièrement urgent.

Unis par la question des droits linguistiques, les Franco-Canadiens peuvent exercer un important pouvoir politique électoral. Et le vote francophone compte pour beaucoup, particulièrement en Ontario, où la volte-face préélectorale du gouvernement Ford sur l’avenir de l’Université de l’Ontario français en témoigne. Avec l’annonce de la restauration de l’Université de l’Ontario français, les conservateurs espèrent sans doute améliorer les chances d’Andrew Scheer au Canada francophone.

Mais avec ce poids politique, les Franco-Canadiens doivent aller au-delà de notre rôle de nation historique et fondatrice du Canada et faire des demandes politiques qui représentent les communautés que nous devenons, particulièrement en Ontario : des collectivités multiculturelles, pluralistes, parlant avec toute une gamme d’accents. L’avenir des communautés francophones partout au Canada est dans la multiplicité de nos accents, que ce soit les vibrantes intonations camerounaises d’un Torontois comme Pascal Siakam, la résilience et l’ingéniosité du chiac acadien, les inflexions urbaines d’une chic Montréalaise de naissance ayant des racines générationnelles au Liban, ou dans l’esprit imprégné d’espoir du métchif, cette union de langues autochtones et européennes, y compris le français.

Pour le Canada français, ces élections doivent donc porter sur le bilinguisme, ce qui comprend l’impératif d’un débat des chefs fédéral dans les deux langues officielles avec des questionnements qui traitent directement des droits linguistiques partout au pays.

En hommage à notre histoire ainsi qu’à la diversité de notre francophonie, ces débats doivent également considérer d’anciennes et nouvelles « solitudes » au Canada et porter sur la promesse rompue du multiculturalisme, l’échec des services aux immigrants, le racisme sous toutes ses formes, et l’urgence de la réconciliation avec les communautés autochtones.

En ce jour des Franco-Ontariens, alors que nous célébrons l’avenir de notre université, la lutte continue et nous contemplons notre vote. Mais de l’échec des politiques conservatrices en Ontario peut émerger un mouvement national, qui anéantit les « solitudes » parmi une harmonieuse cacophonie d’accents francophones. Cette vision, si nous pouvons l’adopter, fera avancer notre collectivité vers son avenir politique. Et nous pouvons même oser croire avoir une influence sur les résultats des prochaines élections.