Que le monde lucratif des jeux vidéo se soit battu pour faire croire que manipuler une manette pour actionner des mouvements virtuels est un sport, je comprends. Même que je les félicite ! Maintenant que l’appellation « sport électronique » (e-sport) est acceptée, l’activité sédentaire la plus pratiquée par les jeunes fait aujourd’hui référence à une hygiène de vie saine !

Tania Tremblay

Enseignante-chercheure au Collège Montmorency

Quelle excellente stratégie sémantique pour que l’école québécoise, en constante recherche d’innovation, ouvre grandes ses portes. Mais que vous, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation vous vous laissiez berner et autorisiez la pratique intensive des jeux vidéo dans le cursus scolaire, comme s’il s’agissait d’une concentration réellement sportive, cela s’apparente à une blague satirique.

Contrairement à ce qu’affirme votre acolyte, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, les données scientifiques sur les jeux vidéo sont loin d’être insuffisantes. L’étude du temps d’écran est, en effet, un domaine de recherche en plein essor et la documentation de ses effets néfastes sur la santé physique, cognitive et affective, de plus en plus étoffée. En voici un résumé.

Plus les jeunes passent de temps devant un écran, plus ils sont à risque d’être en surpoids ou obèses, de devenir anxieux ou insomniaques, de manquer d’attention ou encore de présenter des difficultés langagières ou relationnelles.

Ainsi, c’est pour prévenir ces problèmes développementaux que la Société canadienne de pédiatrie émet une recommandation claire, soit de limiter le temps d’écran à 2 heures par jour chez les enfants et les adolescents.

J’en profite pour vous inviter, ainsi que votre collègue Lionel Carmant, au colloque Cerveau et Psychologie, les 9 et 10 novembre prochain à Montréal. Plusieurs pédiatres et chercheurs en santé vous expliqueront alors en chair et en os les effets avérés du temps-écran sur le développement des enfants et des adolescents. L’école du XXIe siècle doit écouter la science.