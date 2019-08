Un article du journal Le Devoir du 22 août dernier a rapporté le cas d’un père de famille du quartier Rosemont réclamant que sa fille ne soit pas placée dans la classe d’une enseignante de maternelle portant un signe religieux. Or, non seulement la demande de ce père a été refusée par la direction de son école et par le commissaire scolaire de son quartier, mais en plus, selon les termes rapportés par l’article du Devoir, ce dernier a qualifié la position du père de « raciste », une accusation diffamatoire inacceptable et indigne de la part d’un élu.

Hakima Djermoune, Nadia El-Mabrouk et Yann Ménard

Commission scolaire de Montréal (CSDM), et plus de 50 autres parents signataires*

Nous, parents d’élèves du primaire et du secondaire inscrits dans diverses écoles du Québec, tenons à exprimer notre profonde consternation face à cette situation. Comment un commissaire scolaire peut-il se permettre de diffamer un parent qui ne demande qu’à faire respecter sa liberté de conscience et celle de son enfant, principe fondamental sur lequel repose la Loi sur la laïcité de l’État ?

Consignes claires

À l’occasion de la rentrée scolaire 2019, nous demandons instamment au gouvernement, et notamment au ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, de transmettre des consignes claires à toutes les commissions scolaires du Québec afin de faire respecter notre droit à un service laïque, en vertu de l’article 4 et tel que précisé dans les notes explicatives de la Loi sur la laïcité de l’État : « La laïcité de l’État exige que toute personne ait droit à des institutions et à des services publics laïques. »

Cet article de loi permet de répondre à l’exigence de respect de la liberté de conscience des élèves et de leurs parents, tout en respectant la clause dite des droits acquis permettant à certains enseignants et enseignantes de porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

Il n’est pas normal que chaque parent ait à effectuer sa propre démarche, au risque de faire face à des responsables scolaires mal informés.

Nous demandons que le ministère de l’Éducation informe adéquatement les commissions scolaires sur les droits des parents, et exige d’elles de mettre en place une procédure permettant de garantir aux parents qui en font la demande un service public laïque. Un simple changement de classe permet de répondre à de telles demandes.

* Autres parents signataires : Ensaf Haidar, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) ; André Lamoureux, Commission scolaire de Laval (CSDL) ; Joëlle Quérin, CSDL ; Christian Sabourin, CSDM ; Fatima Aboubakr, CSDL ; Ludwig Augiron, CSDM ; Karima Bekhtaoui, CSDM ; Diane Bibeau, Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) ; Paul Blouin, CSDM ; Marie-Elaine Boucher, Commission scolaire des Affluents (CSA) ; Djafar Bouchilaoun, CSDM ; Hassina Boudoukha, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) ; Vicky Bond, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) ; Corine Bouvier, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) ; Chantal Breault, CSPI ; Carol-Ann Breton-Monmart, CSDM ; Marie-Eve Brousseau, Commission scolaire des Découvreurs (CSDD) ; Dominique Caron, Commission scolaire de l’Énergie (CSE) ; Suzanne Charbonneau, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT) ; Hélène Da Silva, Commission scolaire du Fer (CSDF) ; Jean De Sharbü, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) ; Jean Després, CSDLC ; Ghazi Djermoune, CSDM ; François Dugré, Commission scolaire des Patriotes (CSDP) ; Daniel Dulude, CSDM ; Lise Fontaine, CSDM ; Mathieu Fontaine, Commission scolaire des Sommets (CSS) ; Stéphane Gallant, CSDF ; Milène Girard, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ) ; Robert Goulet, Commission scolaire des Chênes (CSD) ; Johanne Harvey, Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDH) ; Djouher Kessal, CSA ; Sylvie Lacombe, CSDM ; Maryse Laferrière, CSPI ; Marie-Christine Laganière, CSVT ; Serge Larivière, CSL ; Christine Lauzon, CSVT ; Isabelle Legault, CSDM ; Elaine Lienert, Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) ; Caroline Masse, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) ; Djelloul Mersel, CSDM ; Maria-Fernanda Perdomo, CSDM ; Nuvia Perreau, CSDL ; Yohan Roussy, CSDF ; Serge Roy, CSDM ; Vincent Saint-Aubin Emard, CSDM ; Joseph Simard, CSDM ; Byanka St-Jean, CSDF ; Guillaume Paradis, Commission scolaire des Phares (CSDP) ; Salim Telmani, Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) ; Nicolas Thériault, Commission scolaire de la Capitale (CSDLC) ; Stéphane Tremblay, CSDH ; Sonia Tremblay, CSDM ; Benoit Vaillancourt, Commission scolaire de la Capitale (CSDLC) ; Natasha Vibert, CSDF ; et Johanne Villeneuve, CSDP