Canal-de-Lachine : l'absurdité d'un détour de 14 km

Le parc du Canal-de-Lachine ferme une section de 1 km du mois d'août 2019 au mois de juin 2020... et propose un détour de 14 km aux cyclistes !

Les responsables disent se coordonner avec les « différents intervenants » pour trouver une solution rapidement... à des travaux planifiés depuis plus d'un an. Seule consolation : le détour sera peut-être déneigé l'hiver, ce que souhaitent les cyclistes et la Ville depuis plusieurs années...