Les aventures de Justin en Inde, partie 2

Rappelons les faits. En février 2018, Trudeau se rend en Inde pour une visite officielle. Il est accompagné de sa famille et de quatre ministres de confession sikhe. Toute la famille Trudeau décide de revêtir des costumes indiens pour tenter de plaire à ses hôtes. La réaction est tout à fait à l'opposé. Le premier ministre indien Narendra Modi ne recevra Trudeau qu'à la fin du voyage et les médias indiens, canadiens et internationaux se moqueront copieusement des « déguisements » du premier ministre.