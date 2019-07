Jamais deux sans trois

GENEVIÈVE ALLARD

Chargée de communication, Longueuil Voilà plus de 30 ans que mes parents sont ensemble. Ils se sont rencontrés à un carrefour de leurs vies. Elle, une mère à temps plein d'un petit Nicolas d'à peine 6 ans. Lui, un jeune veuf avec, accroché à son cou, une fillette à l'aube de ses 5 ans (moi !) et un François-Xavier Jr d'à peine 3 ans. Il y a plus de 30 ans, ils se sont constitué un couple, puis une famille. Atypique peut-être, mais certes plus solide que bien des maisonnées liées par le sang.

Leur union a permis de créer une fratrie unie, de donner une mère dévouée et aimante à deux orphelins et une figure paternelle présente, stable et rassurante à un petit bonhomme qui en avait bien besoin. Leur rencontre leur a donné une occasion d'aimer et d'être aimés de nouveau. Il y a plus de 30 ans, la vie leur a donné une deuxième chance. Ils nous ont donné une deuxième chance. Notre famille a fleuri. Comme dans bien des clans, ses fleurs se sont présentées sous forme de voyages mémorables, de fous rires innombrables, de chicanes et de raccommodages, de grands et de petits moments. Ces fleurs qui ont parsemé le parcours de nos vies ont fini par donner des fruits. Elliot, Eva et Léon, trois petits-enfants, hauts comme trois petites pommes.

Agrandir Elliot, Léon et Eva, la plus grande fierté des grands-parents. PHOTO FOURNIE PAR L'AUTEURE