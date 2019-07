 Visite du maire de Mont-Saint-Hilaire au Burundi: vous enjambez les cadavres des nôtres 

Monsieur le maire, vous visitez notre pays, il est beau, n'est-ce pas ?

Or ce pays compte plus de 400 000 réfugiés, selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ces gens-là n'ont pas fui la paix. Ces réfugiés n'en veulent pas au régime comme vous le dites non plus, le régime a plutôt quelque chose contre eux ! Nuance.

Car, voyez-vous, votre hôte a violé la Constitution en s'arrogeant un troisième mandat illégal.

Inspirés par la vague de jeunes qui, sur le continent, rejettent ces présidents à vie, de braves patriotes ont protesté afin de sauver l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, en particulier, son article 7.3 qui interdit d'exercer plus de deux mandats. Obtenu sous l'égide de Nelson Mandela et de Julius Nyerere, quoique perfectible, cet accord donnait une chance à la paix à ce beau pays si longtemps meurtri.

Une grande et impitoyable répression contre les manifestations s'en est suivie. Elle fut féroce, très féroce, en particulier à Bujumbura, la belle Bujumbura, où votre projet de jumelage comprend des solutions pour gérer les déchets de la ville. Faites surtout attention, lors du nettoyage, aux squelettes des nôtres enfouis dans des fosses communes afin qu'on puisse les enterrer, dignement, un jour.

Oui, monsieur le maire, en dessous du tapis rouge d'horreur qu'on vous déroule, vous enjambez, sans le savoir ou en connaissance de cause, plusieurs cadavres des nôtres ; des victimes de cette répression terrible qui continue.