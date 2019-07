Un marché public pour tous

Les ventes annuelles de l'ensemble des marchés publics au Canada totalisent près de 1,5 milliard de dollars. Ce montant ne représente tout de même qu'un maigre 1,2 % des ventes totales de produits alimentaires au détail au pays, mais il ne cesse d'augmenter.

Il existe maintenant plus de 500 marchés publics d'envergure au Canada. Musique, chefs professionnels et spectacles culinaires nous en mettent plein la vue et tout le monde se sent au coeur de la fête lors d'une visite au marché. Certains nouveaux marchés comme celui d'Edmonton et celui du Vieux-Québec sont de véritables cathédrales de l'alimentation et épatent tous les visiteurs. Un nombre grandissant de marchés publics offrent de plus en plus l'accès aux personnes à mobilité réduite. Même si les marchés publics ont la cote ces jours-ci, plusieurs savent qu'une seule visite au marché peut sérieusement compromettre un budget alimentaire.

Entre les années 1800 et 1915, les Européens qui ont immigré dans les premières colonies du « Nouveau Monde » au Canada ont transporté avec eux leur conception du souk. Ces foires constituant à cette époque des lieux d'échange, principalement pour les paysans. Avec le temps, la modernisation du style de vie et l'industrialisation de l'agriculture, les gens ont cessé de dépendre de ce type de marchés publics pour se tourner vers les supermarchés. Ce n'est qu'à partir des années 70 que ces lieux d'exposition pour commerçants ambulants regagnent en popularité.

Les gens visitent les marchés publics pour toutes sortes de raisons. Ils veulent d'abord vivre une expérience unique et transiger directement avec les producteurs ou du moins avec des gens passionnés.

Certains veulent simplement vivre une expérience qui diffère d'une visite dans un magasin qui manque parfois de personnalité. Ces foires alimentaires représentent un lieu privilégié pour célébrer ce que l'alimentation a de meilleur à nous offrir et les consommateurs veulent acheter des produits locaux, bien de chez nous.

Immanquablement, il y a eu quelques cas de fraudes alimentaires récemment rapportés en Ontario et ailleurs tandis que certains marchands offraient des produits locaux qui n'en étaient pas. Pour pallier cette situation, plusieurs marchés exigent des certificats d'authenticité de ses marchands afin de garantir la provenance des aliments et de rassurer une clientèle prête à débourser plus pour sa nourriture. Quelques problèmes subsistent ici et là, mais de manière générale ils disparaissent petit à petit. Lorsque des gens sont prêts à payer plus, la mise en place de divers mécanismes devient essentielle.

Un morceau de ceci, deux morceaux de cela, et la facture peut grimper rapidement. En faisant attention, on peut toujours faire quelques économies, mais la tendance est bien connue... Une visite au marché public coûte cher, très cher. Plusieurs produits sont dispendieux, même hors de prix pour bon nombre. La nature exclusive d'une visite au marché dérange et certains se demandent si un marché public peut devenir une option viable pour un plus grand nombre de consommateurs.

Une monnaie et un site web

Certaines provinces tentent de rendre le marché plus accessible. Tout récemment en Nouvelle-Écosse, une monnaie a été créée afin de permettre à certaines familles de bénéficier des marchés publics de façon régulière. Quelques marchés collaboreront avec certaines organisations partenaires pour émettre des « food bucks », une monnaie alternative anonyme à utiliser chez certains marchands participants. Ce projet pilote s'appuie sur un programme réussi en Colombie-Britannique qui fonctionne déjà depuis quelques années. Certes, un concept intéressant qui permettra à plusieurs familles de profiter des marchés sans se ruiner. Peut-être qu'un jour le Québec emboîtera le pas, qui sait ?

Malgré beaucoup d'efforts pour permettre une meilleure accessibilité aux marchés publics, la concurrence s'élève. À partir du 15 juillet, une nouvelle application permettra à l'ensemble des Canadiens, sauf les résidants du Québec, de commander en ligne et de se faire livrer des produits frais d'un agriculteur.

La plateforme de vente en ligne MrsGrocery.com, permet à n'importe qui de recevoir des produits frais de la ferme à domicile. Certains agriculteurs qui considèrent les frais d'exposition trop élevés pour un étal au souk optent pour des sites web comme MrsGrocery.com. Le consommateur quant à lui, doit payer des frais de 10 $ pour un produit provenant d'un fournisseur et 5 $ pour tout produit provenant de chaque fournisseur supplémentaire. C'est un peu d'argent, mais pour les personnes à mobilité réduite, ce service aura son lot d'avantages.

Même si la concurrence virtuelle se fait de moins en moins discrète, il n'en demeure pas moins que les marchés publics jouissent d'un bel avenir, surtout en été. Mais permettre à ces lieux de devenir plus inclusifs pour les familles et citoyens moins fortunés doit demeurer au coeur des préoccupations. Après tout, à l'origine, nos marchés publics étaient au service de tous.

* Sylvain Charlebois est directeur scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie.