Ramenons nos étudiants étrangers dans la voie rapide

En bref, pour au moins les quatre prochains mois, les diplômés étrangers d'un établissement québécois d'enseignement ne pourront pas entamer leur processus d'immigration permanente au Québec par ce chemin qui, auparavant, leur permettait d'avoir la priorité dans la sélection des immigrants qui s'installent définitivement chez nous.

Il n'y a pas de meilleurs candidats à l'immigration que les jeunes gens qui ont été formés dans nos universités et collèges, qui vivent en terre québécoise depuis de nombreuses années et qui ont déjà un réseau professionnel et amical québécois.

De nombreuses études et recherches abondent dans ce sens. L'âge de la migration (plus on est jeune, plus l'intégration est facile), l'expérience vécue au Québec et l'acquisition d'un diplôme québécois favorisent fortement l'intégration socioéconomique des immigrants. De plus, les candidats recrutés par le PEQ doivent maîtriser le français, et nos recherches sur ce programme montrent que les personnes sélectionnées proviennent souvent de domaines particulièrement demandés dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre. Faciliter l'accès à la résidence permanente au Québec pour les étudiants étrangers à travers le PEQ revêt donc toute sa pertinence.

Même si la mesure annoncée par le MIDI est, selon ses dires, temporaire, quel message lançons-nous à ces milliers de jeunes qui veulent s'installer au Québec pour y construire leur avenir et le nôtre dans la même lancée ?