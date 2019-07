Vapotage: trouver l'équilibre réglementaire

PHOTO JOSHUA BRIGHT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Dr CHRIS LALONDE

Professeur en psychologie de l'Université de Victoria et conseiller en recherche universitaire de Rights for Vapers Fournir aux fumeurs un accès raisonnable à des produits qui réduisent efficacement les effets nocifs, mais limiter les caractéristiques qui plaisent aux adolescents comme une question relevant de la politique de santé publique.

Partout au Canada, la loi interdit aux mineurs de se procurer de l'alcool, de la marijuana, des cigarettes et des produits de vapotage. Toutefois, des données publiées récemment indiquent qu'ils en consomment malgré tout. Les manchettes des médias disent tout. Un rapport publié récemment dans le British Medical Journal (BMJ) montre que le Canada a connu une hausse « colossale », « impressionnante » et « vertigineuse » du vapotage chez les adolescents. Parmi les 16 à 19 ans, l'utilisation des produits de vapotage au cours des 30 derniers jours a augmenté de 74 % entre 2017 et 2018. La Société canadienne du cancer utilise des données tirées du rapport publié dans BMJ pour exiger publiquement que le gouvernement fédéral introduise immédiatement une réglementation en matière de vapotage qui limiterait la teneur en nicotine, la conception des dispositifs et les saveurs. Ce qui n'est pas mentionné, toutefois, c'est qu'il existe déjà des lois à l'échelle provinciale et fédérale en matière de vapotage qui interdisent la vente à toute personne de moins de 18 ans, la promotion, l'affichage publicitaire et les communications et qui établissent des balises relativement à certaines saveurs et conceptions qui semblent plaire aux jeunes. Les données du rapport publié dans BMJ sont-elles donc suffisantes pour justifier à elles seules l'introduction hâtive d'autres mesures réglementaires draconiennes qui pourraient simultanément réduire l'attrait [et l'accessibilité] de ces produits pour les fumeurs adultes qui dépendent du vapotage pour moins fumer ou cesser de fumer ?

« Plus préoccupant encore, ce même rapport indique que le tabagisme chez les adolescents au cours des 30 derniers jours a augmenté de 45 %. » - Dr Chris Lalonde

Le rapport note également que la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois chez les adolescents a, dans les faits, diminué de 3 %, tandis que la consommation de cannabis a, quant à elle, augmenté de 19 %. La question cruciale est donc de déterminer lesquels de ces chiffres devraient nous préoccuper. Regardons les données de plus près. Selon le rapport, 60 % des jeunes ont consommé de l'alcool et 27 % ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, tandis que 16 % ont fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours et 15 % ont vapoté. « Plus sûr » que la cigarette Les risques pour la santé associés au tabagisme et à la consommation d'alcool sont beaucoup plus élevés que ceux associés à la consommation de produits de vapotage ou de cannabis. Mais, apparemment, nous devrions être particulièrement préoccupés par le vapotage chez les adolescents. Si, comme le prétend l'ensemble des autorités en matière de santé, le vapotage est plus sûr - non pas « sûr », mais plus sûr - que fumer des cigarettes, alors nous devrions peut-être penser clairement à ce que nous souhaitons accomplir en luttant contre le vapotage chez les adolescents par l'introduction d'une réglementation provinciale qui va même plus loin que la réglementation en matière de consommation de tabac et d'alcool.

« Si ce que nous souhaitons est que les adolescents qui fument actuellement soient tentés de passer au vapotage, alors le rapport contient quelques bonnes nouvelles. » - Dr Chris Lalonde