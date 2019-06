Les architectes étrangers à Montréal

Avec le temps, l'influence européenne de nos deux mères patries s'amenuise au profit de celle des Américains. On le voit entre autres lors du boom immobilier que connaît Montréal dans les années 60 et 70, avec la construction de plusieurs oeuvres d'illustres architectes provenant des États-Unis.

Celle que plusieurs qualifient de « plus belle tour de Montréal » se démarque de ses contemporaines grâce à la touche européenne qu'ont apportée ses concepteurs qui, contrairement aux Américains, appliquent les codes du style international de façon plus libre et moins littérale.

Le premier concerne les quatre colonnes d'angle clairement exprimées autant par leur couleur que par leur matérialité. Recouvertes de panneaux de béton précontraint blanc, elles contrastent avec les façades noires du mur-rideau d'aluminium et de verre. Deuxièmement, pour accentuer la présence de ces colonnes, une légère courbe a été donnée aux façades qui semblent vouloir entrer vers l'intérieur de l'édifice.

Finalement, le fractionnement vertical du volume : trois étages techniques construits en retrait découpent la tour en quatre blocs et brisent ainsi l'effet de monolithe. L'élégance et la sobriété sont aussi présentes dans les espaces intérieurs. Le grand hall est revêtu de marbre et un lustre en verre de Murano surplombe l'élégant escalier d'apparat.

La présence italienne semble donc présente partout... même dans le financement. Le projet a été financé par le plus important conglomérat de construction et de développement italien de l'époque, la Società Generale Immobiliare (SGI). Selon les rumeurs, le principal actionnaire en aurait été le Vatican ! La SGI a aussi financé l'édifice Le Port-Royal (1455, rue Sherbrooke Ouest), plus haute tour d'habitation au Canada en 1966.

Malgré tout, la Place Victoria était résolument moderne et constituait une vitrine des progrès technologiques du moment.

En plus d'être l'édifice le plus haut du Canada lors de son inauguration, c'était aussi l'édifice en béton armé le plus haut du monde. Et sur le plan technologique, lorsque la Bourse de Montréal, la plus vieille du Canada, s'y est installée en 1965, elle est devenue la plus moderne du monde.

À l'origine beaucoup plus ambitieux, le projet comprenait trois tours identiques pivotées de 45 degrés par rapport à la rue. Le manque d'argent a mis fin au projet après la première tour et l'hôtel ne sera finalement construit qu'en 1977. Ici aussi, suivant la tendance, on retrouve plusieurs usages : stationnement souterrain, aires de services, galerie marchande, Bourse, bureaux et hôtel. Depuis 2018, la Bourse de Montréal a cessé toutes ses activités à la Place Victoria. L'avenir nous dira pendant combien de temps encore on entendra les gens l'appeler la « tour de la Bourse » !

Luigi Moretti : son bâtiment le plus connu est le complexe Watergate de Washington D.C. (aussi financé par la SGI).

Pier Luigi Nervi : il est ingénieur, maître des structures de béton (Palais des expositions de Turin, Palais des sports des Jeux olympiques de Rome).

