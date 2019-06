L'amour du café

Professeur en distribution et politiques agroalimentaires, facultés en management et agriculture, Université Dalhousie

Le café, cette denrée unique en soi, se révèle indispensable pour bon nombre de Canadiens. Populaire et désiré, il nous fait commencer la journée du bon pied, et ce, jour après jour.

Selon un récent rapport de l'Association canadienne du café, 72 % des Canadiens boivent au moins une tasse de café par jour, comparativement à 64 % pour les Américains.

Plus de 87 % de la population canadienne se considère comme buveuse de café.

Les plus grands adeptes au Canada se retrouvent au Québec, puis en Colombie-Britannique, toujours selon ce même rapport. Le buveur de café moyen consommera 2,3 tasses par jour, comparativement à 1,7 en 2011. Le café a donc de plus en plus la cote.

La demande pour les produits expressos a augmenté, passant de 14 % en 2014 à 24 % en 2018. Même si ce sont les boomers qui en consomment le plus, les jeunes apprécient ses diverses déclinaisons. Cette catégorie comprend les cappuccinos, cafés au lait, expressos, cafés mocha, cafés americano et macchiato.

Quant aux groupes ethniques, ils semblent prendre goût à la caféine. Les Canadiens d'origine asiatique, amateurs invétérés de thé, apprivoisent le café en arrivant au Canada. Au total, 67 % des Canadiens d'origine asiatique consomment du café quotidiennement. Le pouvoir d'attraction du café est notable, puisque plusieurs individus n'ayant jamais eu accès au produit dans leur pays d'origine se laissent séduire par les arômes veloutés de la caféine.

Lait ou sucre ?

Le rapport dresse aussi un portrait de ce que les consommateurs ajoutent dans leur café. Le lait semble l'ingrédient le plus populaire à 68 %, suivi du sucre à 44 %. Cependant, 5 % des consommateurs qui sucraient leur café en 2014 ne le font plus. Environ 4 % ajoutent chaque fois du miel et un petit 2 % optera pour le sirop d'érable.

La façon de préparer notre café à la maison n'a pas trop changé au fil des dernières années. Pendant que 41 % des Canadiens préparent encore un café filtre ordinaire, 28 % possèdent une machine à capsules de café pour des tasses individuelles et près de 11 % utilisent une machine à expresso. Fait intéressant, plus de 26 % des Canadiens achètent du café en grains non moulu, comparativement à 16 % en 2014. Plus d'ouvrage à la maison, mais plus populaire.

Bref, le Canada demeure l'un des pays comptant le plus grand nombre de buveurs de café au monde, et cette popularité se consolide avec les nouvelles générations et les immigrants. De plus, le Canada règne de manière incontestée sur la consommation de café hors ménage, en restauration. La plupart des consommateurs remarquent pourtant qu'ingurgiter un café en dehors de chez eux devient constamment plus coûteux.

Peu importe les fluctuations du prix du grain de café, le coût de notre petite dose matinale augmente sans cesse. Sur les marchés internationaux, le café a atteint son prix plancher depuis 13 ans, mais la tasse de café à notre bistro favori coûte toujours plus cher. La plupart d'entre nous l'acceptent volontiers et comprennent à quel point la demande pour un café chaud le matin est élastique. Changements climatiques, salaire minimum, les excuses pour augmenter le prix du café se succèdent, mais peu importe son prix, nous en buvons toujours.

Le coût du café représente à peine 10 % du prix total d'une tasse au restaurant. Donc une hausse du café sur les marchés mondiaux ne changera pas grand-chose.

Ce qui change depuis quelques années, c'est la façon de payer le café au détail. Étant donné que presque personne ne paie son café avec de l'argent comptant, le constat du coût de la tasse ne se fait pas nécessairement d'emblée comme avant. Un franchisé peut augmenter de 0,05 $ le prix d'une tasse sans que personne s'en aperçoive vraiment. Cette dynamique s'applique pour plusieurs produits que l'on achète, mais le café quotidien se prête facilement au jeu de l'illusion que rien ne change.

Notre amour pour le café ne cessera pas demain matin, même si cela nous coûte un peu plus cher. Pour ceux qui digèrent mal ces augmentations, il y a toujours le thé, dont le prix demeure relativement stable depuis quelques années.