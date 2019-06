Sortir de l'ordinaire

On s'attend des administrations publiques qu'elles livrent la promesse de leurs mandats élémentaires. Que les arrondissements collectent les ordures, que les villes développent et entretiennent les aqueducs et les égouts, que le gouvernement provincial fournisse des services de santé et d'éducation de qualité, que le gouvernement fédéral assure la paix et la stabilité, ici et dans le monde.

Une piste cyclable rudimentaire relie la ville de Sainte-Catherine à l'estacade du pont Champlain. Une végétation inintéressante s'agrippe à des déchets poussés par le vent et les courants. Aussi, jamais n'a-t-on vraiment voulu faire de cette frange artificielle un lieu fréquentable et fréquenté.

Les architectes adoptent la même approche et proposent de lotir la bande de terre qui protège la digue de la Voie maritime sur 13 kilomètres et de vendre les lots avec deux conditions. La première est l'adhésion à un plan de design d'ensemble : toute construction devrait obligatoirement adopter une approche d'architecture aérienne, et les bâtiments seraient fabriqués ex-situ et aménagés sur pilotis, permettant au couvert végétal de se prolonger d'un bord à l'autre de la digue, sans interruption.

La seconde condition, et c'est ici qu'on peut dresser le parallèle avec le métro de Montréal, est que ceux qui acquièrent les lots devraient s'engager à aménager une partie qui serait ouverte au public. Au fur et à mesure que se développeraient les lots, on verrait l'émergence d'une plage ouverte au public et d'une promenade multimodale appelée à devenir la colonne vertébrale du projet.

Ainsi, les investissements sur ce site unique créeront, à moindres frais pour le trésor public, l'un des plus grands parcs riverains urbains du pays.

Le projet est fascinant parce qu'il est à la fois utopique et à portée de main. Utopique, parce que pour exister, il faudra aligner les actions de cinq municipalités (Saint-Lambert, Brossard, La Prairie, Candiac et Delson), la frontière municipale recoupant la bande de terre en continuité avec les limites de la rive, en plus de s'entendre avec le gouvernement fédéral, qui contrôle la Voie maritime, et le gouvernement du Québec, qui veille au développement des berges du Saint-Laurent. Utopique, donc, parce qu'il faudrait effectivement se retrouver gouvernés par le « gouvernement idéal », définition même de l'utopie, si difficile à réaliser pour ce genre de projet.

À portée de main, pourtant, parce que les citoyens du Grand Montréal réclament à grands cris un meilleur accès au fleuve Saint-Laurent. Parce que l'approche de lotissement et de vente sous condition de contribuer au développement des terrains accessibles au grand public est un modèle qui a fait ses preuves. Parce que des projets du type, c'est-à-dire des projets de requalification de no man's land comme le High Line Park de New York ou la promenade plantée de Paris ont démontré leur impact immense pour relancer des quartiers. Parce que Montréal est né du fleuve et s'est développé en exploitant le fleuve. Parce que le projet est simplement exceptionnel, au sens propre, c'est-à-dire qu'il est une exception au cours normal des choses. En d'autres mots, parce qu'il nous sort de l'ordinaire.

Texte rédigé dans le cadre de l'exposition Habitats 2067 : quartiers futuristes écoresponsables, à la Biosphère