Le droit à l'avortement menacé au Canada? Rien n'est acquis...

LOUISE LANGEVIN

Avocate et professeure titulaire, faculté de droit de l'Université Laval Les menaces au droit à l'avortement chez nos voisins du Sud peuvent-elles traverser la frontière et influencer la situation au Canada ? Non et oui. On ne peut oublier la période de 2006 à 2015 qui a été marquée par de très nombreux projets de loi et résolutions de toutes sortes présentés par des députés du Parti conservateur fédéral au pouvoir pour recriminaliser l'avortement. Rien n'est acquis. Les femmes le savent.

Sur le plan législatif, le Canada est un modèle en matière de respect de l'autonomie procréative des femmes. Depuis 1988, avec la célèbre décision Morgentaler, aucune loi ne criminalise l'avortement. Il n'y a donc aucune limite législative temporelle pour accéder à ce soin de santé. Dans un autre arrêt célèbre en 1989, Daigle c. Tremblay, le plus haut tribunal canadien a aussi reconnu que le foetus n'a pas de statut juridique : il n'est pas une personne et il n'a pas de droits. Personne ne peut forcer une femme à poursuivre une grossesse.

La Cour suprême a reconnu dans l'affaire Winnipeg (1997) qu'aucun traitement médical ne peut être imposé à une femme enceinte sans son consentement, que ce soit pour son bien-être ou celui du foetus. De même, au nom du droit à l'autonomie procréative des femmes, la décision Dobson (1999) a rappelé que la femme enceinte et le foetus ne forment qu'un : on ne peut contrôler la vie de la femme enceinte au nom de l'intérêt du foetus. Bien que portant sur les soins en fin de vie, l'arrêt Carter (2015) a été clair sur les capacités de chacun et de chacune de prendre ses propres décisions fondamentales, sans ingérence de l'État, en accord avec le droit à la liberté et à la sécurité garanti par l'article 7 de la Charte canadienne. Le droit à l'avortement au Canada découle d'une construction prétorienne du plus haut tribunal, protégé par la Charte canadienne. Par la force des choses ou le manque de volonté politique, le Canada est la preuve qu'un pays n'a pas besoin de loi pour encadrer l'avortement. Donc, comme pour tout autre soin médical, toutes les Canadiennes devraient normalement avoir accès à des services d'avortement gratuits et de qualité à tout moment de la grossesse, à la demande, sans avoir à justifier ou expliquer leurs motifs, et partout au pays, sans délai. Le Canada est le seul pays occidental qui respecte ses engagements internationaux selon la grande convention sur les femmes, la CEDEF. Les problèmes d'accès aux soins Cependant, tout n'est pas parfait au nord du 49e parallèle. Loin de là. L'Île-du-Prince-Édouard a été la dernière province à offrir ce soin de santé sur son territoire en 2017 (oui, en 2017), parce qu'un groupe de femmes avait intenté une action contre le gouvernement sourd à leurs demandes répétées. Les groupes antichoix sont actifs sur le web par l'entremise de « centres de crise sur la grossesse » qui ne divulguent pas leurs croyances religieuses ni leur opposition à la liberté de choix ou ne mentionnent pas qu'ils ne sont pas des cliniques médicales. Comme d'autres provinces, le gouvernement du Québec a dû adopter des mesures législatives qui limitent le piquetage antiavortement près des cliniques d'avortement. La constitutionnalité de cette loi est attaquée par des groupes antichoix.

