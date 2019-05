Indignation à géométrie variable

Le Vénézuélien Juan Pablo Pérez Alfonso, qui fait partie des fondateurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qualifiait le pétrole d'excrément du diable. Une dénomination qui aurait fait virer « sul top » Jason Kenney. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans son pays, on ne peut que donner raison à M. Pérez.

Le pétrole est une malédiction pour bien des pays, et pas seulement parce que son exploitation profite souvent à une minorité d'oligarques et de politiciens corrompus. Pas non plus parce que certaines nations possédant des hydrocarbures ont tendance à baser entièrement leur économie sur l'or noir et à devenir, avec le temps, des géants aux pieds très fragiles. Au-delà de tout ça, et de son rôle décrié dans les changements climatiques, le pétrole peut aussi être diabolique, car il provoque la convoitise des plus forts, surtout lorsque le brut en question est de la qualité de celui qu'on trouve au Venezuela.

Quand on entend la rhétorique guerrière du gouvernement Trump sur le régime Maduro, et son désir « désintéressé » de venir en aide au peuple vénézuélien, on ne peut qu'être sceptique.

Pourquoi le sort des Vénézuéliens semble-t-il particulièrement préoccuper Donald et ses amis ? On parle tout de même d'un président qui passe tout son temps à traiter les ressortissants de bien des pays d'Amérique centrale et du Sud de tous les noms d'oiseaux. Des qualificatifs exécrables allant de voleurs à violeurs, en passant par trafiquants de drogue et pays de merde. Que cache donc véritablement cette diabolisation sélective des chavistes ? J'ai bien dit sélective, parce qu'un dictateur liberticide comme Daniel Ortega, au Nicaragua, ne semble pas déranger autant la Maison-Blanche.

Oui, Nicolás Maduro a beaucoup de défauts, de détracteurs et il est loin d'être le modèle de leader et de démocrate à imiter, mais ce n'est pas seulement pour cette raison que Donald et ses amis parlent d'envoyer des militaires pour le mettre dehors. Cette volonté yankee de déstabiliser le régime vénézuélien était là bien avant l'arrivée de Maduro. Elle a germé quand Hugo Chávez a décidé que le pétrole de son pays appartenait aux Vénézuéliens. Depuis, le chavisme est devenu la plus grosse menace en Amérique du Sud. Un acharnement qui rappelle les temps sombres de la doctrine Monroe et de son impérialisme qui a fait beaucoup de victimes dans les pays qui voulaient résister à la suprématie militaire et économique yankee.