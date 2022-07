Petite, j’avais toujours avec moi des cahiers dans lesquels je notais des idées, des histoires, des phrases que j’avais lues, des paroles sages que j’avais entendues, des réflexions que je m’étais faites. En vieillissant, j’ai découvert, au-delà de ce plaisir d’enfance, les bienfaits de l’écriture. Se vider la tête sur une feuille de papier. Organiser ses idées. Prendre de la distance, de la hauteur.

Dans nos vies, trop souvent effrénées, on ne s’accorde plus ce temps d’arrêt pour simplement réfléchir ou pour clarifier nos pensées. Et pourtant, apprivoiser ce qui tourbillonne en nous permet, en le voyant noir sur blanc, de mieux départager, comprendre et définir notre environnement, de faire face à soi-même et aux décisions que l’on peut avoir à prendre.

Vous aurez compris que je ne parle pas ici de l’écrit public, mais simplement de ce que l’on peut faire pour soi. Je ne parle pas de talent ni de technique littéraire. Parce que l’écriture peut être seulement une façon de se défouler, mais d’abord et surtout, un moyen de prendre du recul.

À travers la course folle que nous commandent les lunchs à préparer, les devoirs et les leçons, les journées de travail bien remplies et les courriels de fin de soirée, écrire, c’est réussir à se créer un espace-temps pour réfléchir.

Entre les enfants, les collègues, les partenaires, les amis et les amours, c’est d’abord et avant tout être avec soi-même. C’est un moment privilégié qui apporte plus que du plaisir. Écrire amène de la clarté, de la substance, de la perspective. Encore aujourd’hui, quand un problème me semble insurmontable, c’est avec les mots écrits que je réussis à me l’approprier, à mieux le comprendre. À le décortiquer, à voir émerger des solutions.

L’écriture pour soi, oui, mais aussi comme puissant moyen de communication. Alors que les courriels rédigés à la va-vite ont banalisé l’écriture, que les médias sociaux nous offrent le pire comme le meilleur, on oublie que ce précieux exercice a le pouvoir de structurer et d’expliquer un message complexe. On ne le fait pas suffisamment, mais, en milieu de travail par exemple, prendre le temps de rédiger un concept embrouillé ou une directive imprécise en un propos cohérent et rassembleur facilite grandement le travail des équipes. Les choses difficiles à dire sont parfois mieux livrées après avoir été écrites. Les mots d’amour aussi…

Mais écrire peut être encore plus que tout ça. C’est un magnifique véhicule d’échanges et de débats.

Combien de fois, dans les pages de ce journal ou d’un autre, une chronique, un texte, une lettre d’opinion m’ont amenée ailleurs, m’ont sensibilisée à une autre version, à un angle nouveau ou à une prise de position différente ?

Quelle richesse que par les mots, on puisse atteindre l’autre dans ses plus profondes convictions.

Et, inévitablement, l’écriture est très révélatrice de qui nous sommes. Écrire parfois, plutôt que dire, nous donne l’occasion de nous poser. C’est un exercice qui n’est pas nécessairement facile. Le choix des mots est important. Trouver le bon mot. Identifier celui qui permet de préciser, de nuancer. Ajouter la phrase qui, intellectuellement, nous évite de faire un raccourci. Ou, au contraire, en retirer une pour éviter de se redire. C’est une véritable séance de méditation sur ce que l’on veut réellement exprimer. Et c’est surtout un grand plaisir que l’on ne s’offre plus beaucoup.

L’écriture n’est pas le privilège de l’écrivain ou du journaliste. Elle est à la portée de tous. Il ne nous faut qu’un papier et un crayon. Ou un clavier, c’est selon. Profitons des vacances pour écrire. Nous écrire. Des lettres, des idées, des réflexions, pour soi ou pour les autres. Ce temps précieux que l’on s’accorde, ce peut être l’occasion de marcher dans les souliers de l’autre. De changer d’idée. De nous donner le droit de reconsidérer nos positions. D’adopter la nuance, ce concept nécessaire, mais qui se fait si rare en cette ère de polarisation. Retrouvons le plaisir de jouer avec les mots. Redécouvrons, cet été, ce bonheur qu’est l’écriture.