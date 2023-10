Extrait Hubert Reeves : « Une grande chance d’avoir vécu »

Le jour de la disparition d’Hubert Reeves, ses réflexions lumineuses sur la vie et la mort nous sont revenues en mémoire. Il était l’un des 14 octogénaires et nonagénaires que nous avions interviewés, il y a deux ans, pour notre recueil 80, 90, 100 à l’heure !. À l’époque, l’astrophysicien était encore tellement occupé ! Il préparait l’écriture d’un nouveau livre, donnait des conférences… et pratiquait à temps plein l’art de l’émerveillement. Nous vous présentons aujourd’hui un extrait de cet entretien.