Acteur, écrivain, animateur, Patrice Godin met sa notoriété au service des personnes adoptées en animant la série Retracer ses origines, sur Canal Vie.

Dans Retracer ses origines, une série en huit épisodes qui a débuté le 21 mars dernier, Patrice Godin accompagne des personnes adoptées à la recherche de leurs parents biologiques. Une quête qu’il connaît intimement puisqu’il a lui-même renoué avec sa mère biologique il y a quelques années.

« J’ai toujours su que j’étais adopté, il n’y avait pas de secret dans ma famille », confie Patrice Godin, rencontré dans un café de Boucherville. L’acteur estime avoir frappé le gros lot avec ses parents, mais ajoute qu’il reste toujours « un trou dans le cœur » des personnes adoptées, peu importe leur histoire et leur parcours.

Le Québec compte des milliers de personnes avec ce « trou dans le cœur », des gens qui souhaitent connaître leurs origines. À compter du 8 juin prochain, leur quête sera facilitée par l’application de la loi 2, entrée en vigueur en juin 2022, qui leur donnera accès à l’identité de leurs parents biologiques. Et ce, sans restriction aucune puisque l’anonymat des origines ne sera plus garanti. Cet accès sera en outre élargi aux descendants de personnes adoptées, un changement qui a été accueilli avec soulagement par ces dernières, mais avec beaucoup d’appréhension par les parents biologiques qui ne souhaitaient pas être retrouvés.

Patrice Godin, lui, se réjouit de cette nouvelle disposition législative, mais croit que toute démarche doit se faire dans le respect.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Patrice Godin, en entrevue avec notre chroniqueuse

Si ma mère biologique n’avait pas voulu me rencontrer, j’aurais respecté sa volonté. C’est dans mon tempérament. Patrice Godin

Celui qui a déjà abordé l’adoption dans ses livres reconnaît le besoin vital de savoir d’où l’on vient. « Mais on ne peut pas débarquer dans la vie des gens comme ça, ajoute-t-il. Ça peut brasser beaucoup d’affaires. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles des mères ont dû abandonner leur enfant : les pressions familiales, la religion, ou des histoires encore plus difficiles comme un viol, par exemple. Il faut y aller avec tact. »

Il salue au passage les bénévoles du Mouvement Retrouvailles et des sites comme Carrefour ADN ou Adoption, émotions, retrouvailles (sur Facebook) qui aident les personnes adoptées dans leurs recherches.

Une histoire qui finit bien

Dans son livre Toutes les vies possibles, Patrice Godin a raconté comment il s’est mis à la recherche de sa mère biologique au début de l’âge adulte. Américaine d’origine, Marie Ellen vit aujourd’hui à Victoria, en Colombie-Britannique. Après quelques échanges par l’entremise de FaceTime (c’était pendant la pandémie), l’interprète de Yanick Dubeau dans District 31 l’a finalement rencontrée en chair et en os quand les mesures sanitaires ont été levées.

Jeune femme, Marie Ellen avait eu une relation avec un homme marié, déjà père d’un enfant. « Ma mère est venue rejoindre son frère, un militaire posté à Bagotville, pour cacher sa grossesse, c’est pour cela que je suis né dans la région », raconte l’écrivain.

Dans son cas, les retrouvailles se sont bien passées. Non seulement a-t-il fait connaissance avec sa mère biologique, mais il a aussi découvert une demi-sœur, Heather. « C’est drôle, j’ai toujours voulu une petite sœur », confie Godin qui est enfant unique. Il a même présenté cette nouvelle sœur à sa mère adoptive qui aimerait rencontrer Marie Ellen un jour.

Un attachement compliqué

C’est donc chargé de tout ce bagage que Patrice Godin a accepté la proposition d’animer une émission qui raconterait l’histoire d’autres personnes adoptées en quête de réponses.

« Je trouvais ça intéressant comme projet d’émission parce que dans mon cas, rencontrer ma mère biologique et ma demi-sœur, ça m’a fait du bien, raconte-t-il. J’étais curieux de découvrir si j’étais seul à avoir ressenti ce que j’ai ressenti. »

Patrice Godin m’explique que les personnes adoptées partagent plusieurs points communs, dont un rapport complexe à l’attachement. « Je suis bien entouré dans la vie, insiste-t-il. J’ai mes parents, ma blonde, mes filles, ma famille. Mais je trouvais important d’expliquer à ceux qui n’ont pas vécu l’adoption que ça vient jouer dans le processus d’attachement. L’abandon [de tes parents biologiques], ça crée une espèce de vide qui peut parfois être très violent. »

Chaque histoire est différente, rappelle l’animateur de Retracer ses origines.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Patrice Godin se dit heureux de pouvoir porter la voix des personnes adoptées sur la place publique en animant Retracer ses origines.

Certaines personnes retrouvent leurs parents biologiques tard dans la vie et se désolent du temps perdu. D’autres essuient un refus et ça, pour un enfant adopté, c’est terrible. C’est comme un deuxième abandon. Patrice Godin

Dans son cas, est-ce que de retrouver une partie de sa famille biologique a réparé quelque chose ?

« Ça fait du bien de savoir que ma mère biologique a pensé à moi à chacun de mes anniversaires et qu’elle ne m’a jamais oublié, répond-il. Quand elle me l’a dit, il y a une chaleur qui m’a envahi. De son côté, elle était rassurée de voir que j’avais eu une belle vie, que j’avais été aimé. Alors oui, ça apporte un certain apaisement, mais ça ne guérit pas tout. J’avais quand même 53 ans de vie avant ça. C’est fascinant de voir que l’abandon, un évènement dont on n’a même pas conscience quand il se produit, puisse nous marquer autant. »

Patrice Godin se dit heureux de pouvoir porter la voix des personnes adoptées sur la place publique. « Si cela peut donner envie aux gens de faire des démarches pour retrouver leurs parents biologiques, toujours dans le respect, je pense que ça vaut la peine. »

L’acteur et auteur voulait aussi que le public découvre des gens adoptés qui avaient réussi dans la vie. « Les gens que j’ai rencontrés ont pas mal tous eu une belle vie, souligne-t-il. Je trouve ça important de le dire. »

Questionnaire sans filtre Le café et moi : J’adore le café. J’essaie de me limiter à deux le matin. J’aime les americano et depuis que je fais le jeûne intermittent, j’ai complètement éliminé le sucre et le lait, je les bois noirs. Comme je fais de l’insomnie ces temps-ci, je bois du déca après l’heure du midi. Les livres sur ma table de chevet : Ces jours-ci, je lis Dune. En temps normal, je ne suis pas très science-fiction, mais je suis allé voir Dune 2 récemment avec ma blonde et ma fille (après avoir regardé Dune 1 à la maison) et j’ai vraiment trippé sur le film même si je n’ai pas tout compris. Je lis aussi Tokyo-Montana Express, un recueil de nouvelles de Richard Brautigan. Enfin, je lis sur les soldats des forces spéciales, car il en sera question dans mon prochain roman. Les gens que j’aimerais réunir à ma table, morts ou vivants : Je suis un peu gêné de le dire, mais moi qui ne suis pas fan des téléréalités, je regarde La famille Stallone [rires]. J’aimerais beaucoup rencontrer Sylvester Stallone. J’inviterais aussi Philippe Djian. C’est lui qui m’a donné envie d’écrire et qui a fait mon éducation littéraire. Jeune, je n’avais pas une grande culture, mais grâce à lui, j’ai commencé à fréquenter les librairies et à élargir mes horizons. Enfin, j’inviterais Virginie Despentes, j’aime beaucoup ce qu’elle fait. Il paraît qu’elle aime Djian. On aurait un bon duo avec ces deux-là.