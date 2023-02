Comprendre

Dans la tête de Poutine

Comment en est-on arrivé, il y a maintenant un an, au déclenchement d’une guerre en Ukraine ? La réponse à cette question, réduite à sa plus simple expression, tient en un mot : Poutine. Le grand responsable de cette invasion meurtrière, c’est lui. D’où l’intérêt de comprendre quelle est sa vraie nature et ce qui l’anime. Notre éditorialiste Alexandre Sirois vous propose aujourd’hui quatre sources pour tenter d’y voir plus clair.