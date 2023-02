Un an de guerre en Ukraine

Moscou persiste, Kyiv résiste

Personne ne donnait cher de l’Ukraine quand la Russie a lancé ses premiers missiles sur le pays de Volodymyr Zelensky. Or, un an plus tard, les forces ukrainiennes tiennent toujours tête à l’envahisseur. Et rien ne laisse présager la fin prochaine des affrontements.