PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

La « first run » signifie pour les Hells Angels la première sortie à moto de l’année et se veut un rassemblement de leurs membres et de leurs groupes affiliés. Cette année, à Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie, comme c’est la coutume, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) avaient érigé un barrage pour contrôler les motards sur la petite route de campagne D.-Petit. Le temps des contrôles mécaniques et d’identification, ceux qui sont considérés par la police comme des membres de la plus importante organisation criminelle au Québec et au Canada se plient aux exigences de la SQ. Tout ça, sous les yeux et les caméras des médias qui assistent à une sorte d’impressionnant défilé à deux roues. Plus de 300 constats d’infraction ont été remis aux fautifs ce jour-là. — François Roy, La Presse