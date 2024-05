Comprendre Les défis insoupçonnés de la transition

Malgré le virage de la croissance verte entrepris il y a plus de 20 ans, la planète est plus que jamais sous pression. Devant cette situation alarmante, les appels à la décroissance se multiplient. On parle cependant bien peu des immenses défis humains et sociaux qu’implique une telle transition. Directrice du regroupement des Chercheurs en responsabilité sociale et en développement durable de l’UQAM, Corinne Gendron propose quatre sources pour réfléchir à ces enjeux.