Depuis deux ans, les anomalies de température de surface dans l’océan Atlantique, qui atteignent des niveaux jamais observés, troublent la communauté scientifique. « C’est vraiment affolant, on entre dans une zone inconnue », affirme la paléoclimatologue Anne de Vernal, professeure au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM. Voici des sources pour mieux comprendre le phénomène et ses effets.

Un graphique (et d’autres en prime)

PHOTO GRETA RYBUS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Les océans se réchauffent à un rythme plus lent que le sol.

Si les températures moyennes au sol augmentent depuis les débuts de l’ère préindustrielle, c’est le cas également dans les océans, mais à un rythme plus lent, signale Anne de Vernal. Il faut rappeler ici que les océans occupent 70 % de la surface de la Terre. Sans eux, le réchauffement de la planète serait beaucoup plus important puisque les océans ont absorbé jusqu’à présent 90 % de l’excès de chaleur provoqué par les changements climatiques. Ils absorbent aussi près de 30 % du CO 2 émis chaque année.

« L’océan est ainsi un réservoir de chaleur qui accumule de l’énergie, explique Mme de Vernal. Or, les délais d’homogénéisation du réservoir sont très longs, de l’ordre du millier d’années. » Concrètement, cela signifie que le réchauffement actuel des océans est irréversible. Dans l’éventualité où l’humanité cesserait dès aujourd’hui d’émettre des gaz à effet de serre (GES), il faut compter en milliers d’années le temps qu’il faudra aux océans pour se refroidir. À l’inverse, ne pas réduire nos émissions contribue à accélérer le réchauffement des océans, qu’on observe maintenant jusqu’à 2000 mètres de profondeur.

Voyez jusqu’à quelle profondeur les océans se réchauffent (en anglais)

Découvrez l’évolution de la température quotidienne à la surface de la mer (en anglais)

Consultez des graphiques sur le réchauffement planétaire sur le site Berkeley Earth (en anglais)

L’océan est à bout de souffle

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La crevette nordique ne peut survivre à des taux d’oxygène inférieurs à une fourchette de 10 à 15 %.

C’est le titre d’une analyse publiée par des chercheurs de la plateforme Océan & Climat, appuyée par l’UNESCO, l’une des suggestions de lecture d’Anne de Vernal. On fait référence ici au fait que le réchauffement des océans entraîne une baisse du taux d’oxygène. « Lorsque l’eau est plus chaude, elle est moins dense. Les eaux de surface océaniques, en se réchauffant, entraînent donc une stratification de la couche de surface limitant les échanges avec les eaux profondes (donc une moindre pénétration de l’oxygène dans les eaux du fond marin) », explique la climatologue.

On peut observer ce phénomène un peu partout sur la planète. Dans un récent rapport, des scientifiques de l’Institut Maurice-Lamontagne, situé à Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, ont signalé qu’on observe actuellement des taux d’oxygène d’environ 10 % dans les eaux profondes situées en face de Rimouski. Des eaux considérées comme faibles en oxygène ont un taux de saturation de 30 %. À 20 %, le niveau peut être fatal pour plusieurs espèces aquatiques. Des espèces plus tolérantes, comme le flétan et la crevette nordique, ne peuvent survivre à des taux d’oxygène inférieurs à une fourchette de 10 à 15 %. Bref, la désoxygénation des océans associée à une acidification des eaux préoccupe la communauté scientifique.

Consultez le rapport L’océan est à bout de souffle

Des océans qui montent

PHOTO MATIAS DELACROIX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le niveau de la mer augmente de 1,3 mm par an depuis 2005 en raison de l’expansion thermique.

L’une des conséquences des changements climatiques, c’est la hausse du niveau de la mer, elle aussi irréversible. Deux phénomènes sont à l’origine de cette hausse, précise Anne de Vernal. Il y a d’abord l’expansion thermique de l’océan. « Le volume de l’eau augmente avec la température. Un effet direct du réchauffement est donc une augmentation du volume de l’eau des océans. » Le niveau de la mer augmente de 1,3 mm par an depuis 2005 en raison de l’expansion thermique. L’autre explication, plus connue, est la fonte des calottes glaciaires, « notamment celle du Groenland qui perd chaque année environ 268 gigatonnes de glace, d’après les mesures satellitaires depuis 2002 », ajoute Mme de Vernal. La fonte des calottes glaciaires entraîne une hausse du niveau des océans de 2,2 mm par an depuis 2002. Depuis 30 ans, le niveau des océans a ainsi grimpé de 103,3 mm ou 10 cm en moyenne, selon les données officielles. Une référence incontournable à ce sujet demeure le site Sea Level Change, produit par la NASA, qui contient une multitude de données sur la hausse du niveau de la mer.

Consultez la page Sea Level Change (en anglais)

Déclin de la biodiversité marine

PHOTO ANDREW IBARRA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De 70 à 90 % des récifs coralliens disparaîtront avec un réchauffement d’au moins 1,5 °C d’ici la fin du siècle.

Le réchauffement des océans, la désoxygénation, tout comme l’acidification, ne sont pas sans conséquence pour la biodiversité marine, rappelle Anne de Vernal. « Les dernières estimations de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture mettent en garde sur le fait que plus de la moitié des espèces marines pourraient être au bord de l’extinction d’ici 2100. Avec une hausse actuelle de température de 1,1 °⁠C, on estime que 60 % des écosystèmes marins de la planète ont déjà été dégradés ou qu’ils sont utilisés de façon non pérenne », indique l’ONU dans une récente publication recommandée par la chercheuse. On sait par exemple que de 70 à 90 % des récifs coralliens disparaîtront avec un réchauffement d’au moins 1,5 °C d’ici la fin du siècle, une proportion qui passera à 99 % avec un réchauffement d’au moins 2 °C. Pour mieux comprendre le blanchiment des coraux, elle nous suggère d’ailleurs une lecture à ce sujet, sur le site de la Woods Hole Oceanographic Institution.

Consultez un rapport sur le blanchiment des coraux (en anglais)

Qui est Anne de Vernal ? Née en 1960 en Montréal, elle enseigne aujourd’hui au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM.

C’est une spécialiste de la paléoclimatologie, une science qui étudie les changements climatiques à différentes périodes de l’histoire de la Terre.

Elle a remporté en 2011 le prix Michel-Jurdant pour ses travaux en science de l’environnement, décerné par l’Acfas.

