La capacité du gouvernement de la CAQ de se tirer d’un mauvais pas en faisant quelque chose d’encore pire est infinie.

On vient de le voir à propos du troisième lien : au lieu d’oublier une promesse électorale mal ficelée dès le départ, il crée maintenant un nouveau dogme de gouvernance – la « redondance sécuritaire », une mauvaise idée érigée en principe. Appelons ça la doctrine Guilbault.

Le gouvernement utilise comme une bouée de sauvetage un tout petit paragraphe dans le rapport de CDPQ Infra – hors contexte puisqu’on spécifie que ce sont des « considérations qui dépassent le mandat de CDPQ Infra » – pour dire que des gens consultés ont émis des inquiétudes quant à la sécurité des ponts.

C’est vrai que si le pont Pierre-Laporte devait fermer, ce serait un sérieux problème pour la région de Québec. Mais il n’y a aucune raison sérieuse de croire que cela va arriver.

À moins d’une catastrophe tout à fait imprévisible, comme celle du pont de Baltimore, les infrastructures comme les ponts peuvent être sécuritaires pour littéralement des siècles à condition d’être bien entretenus. Le vénérable pont Victoria, à Montréal, est utilisé quotidiennement depuis 1859, tant par les trains que par les véhicules automobiles. À côté de ça, le pont Pierre-Laporte est une jeunesse !

Évidemment, il faut les entretenir, ces infrastructures. Or, le Québec a un très important déficit d’entretien de ses ponts et de ses routes. Selon la vérificatrice générale, le déficit d’entretien des chaussées au ministère des Transports atteint les 10 milliards de dollars.

Au rythme où le ministère des Transports « réalise ses travaux de reconstruction et de réhabilitation majeure actuellement, le rétablissement de l’état de ses chaussées prendra plus de 25 ans », disait son rapport de novembre 2023.

Quelques semaines plus tôt, l’Autorité des marchés publics affirmait, à propos de l’inspection des ponts : « les programmes d’inspection [des ponts] ne permettent pas de déceler des problèmes majeurs et ceux-ci ne sont finalement constatés que lors d’évènements fortuits ».

Dans ces circonstances, il est plutôt curieux de voir la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dire qu’il est « irresponsable de n’avoir qu’un seul lien » et que « si le pont Pierre-Laporte devait fermer quelques mois, voire quelques années, il n’y aurait aucune autre alternative à Québec que de passer par Trois-Rivières ou par Montréal ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte

Ce qui serait proprement irresponsable, pour reprendre le mot de la ministre, c’est de ne pas entretenir correctement le pont Pierre-Laporte, au point qu’on doive le fermer. Mme Guilbault devrait se retenir de faire peur au monde si elle ne fait pas le nécessaire pour éviter les problèmes.

Évidemment, si on pousse la logique de la « doctrine Guilbault » à son aboutissement logique, il faudrait doubler toutes les infrastructures stratégiques par mesure de sécurité. En commençant par un deuxième pont à Trois-Rivières, sinon le gouvernement manquerait manifestement à son devoir d’agir de façon responsable.

Mais les grandes infrastructures comme des ponts, quand on les entretient correctement, n’ont pas à être doublées. Et on n’a pas besoin d’inventer des problèmes potentiels de sécurité pour justifier l’injustifiable.

Par ailleurs, il est vite devenu évident que, sur cette question, le gouvernement improvise et n’a pas fait ses devoirs.

En conférence de presse, jeudi, le premier ministre et ses collègues ont été totalement pris de court quand on les a informés qu’il serait possible de permettre aux camions d’utiliser le bon vieux pont de Québec (ouvert en 1917) en abaissant son tablier d’un mètre ou deux. En passant, des travaux de réfection du tablier sont déjà prévus au budget de Transports Québec.

Il y a un débat d’ingénieurs sur cette solution, certains disent qu’elle n’est pas possible techniquement. Mais il reste inacceptable pour un gouvernement de lancer un projet de nouveau lien autoroutier en ignorant carrément la possibilité d’utiliser le pont de Québec, ce qui coûterait évidemment beaucoup moins cher que de bâtir un nouveau pont.

De même, le gouvernement relance l’idée de bâtir le lien autoroutier vers l’est, quelque part entre le port de Québec et la pointe de l’île d’Orléans. Mais ce corridor de l’est avait déjà été envisagé en 2018 et il existe plusieurs études qui sont déjà dans les tiroirs du gouvernement et qui font état de nombreuses contraintes. Ce qui explique qu’on ait abandonné l’idée à l’époque.

Même CDPQ Infra a rejeté cette option comme impraticable dans le rapport qu’elle a remis au gouvernement. On se retrouve donc avec un gouvernement qui agit comme si l’étude qu’il a pourtant commandée ne valait finalement pas grand-chose.

Devant tant d’improvisation, on peut se demander très légitimement si le but du gouvernement n’est pas de simplement maintenir le troisième lien juste assez vivant pour être une promesse électorale dans deux ans et ainsi « sauver le soldat Drainville » et une couple d’autres sièges dans Chaudière-Appalaches. Mais avec le risque bien réel d’en perdre beaucoup plus ailleurs…

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue