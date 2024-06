Keith et Paradise, alias Psycho Beau. Sorti de prison il y a huit ans, ce dernier vit depuis ce temps dans un campement de Skid Row.

La crise de l’itinérance fait des ravages aux quatre coins de l’Amérique. De retour de reportage avec sa collègue journaliste Isabelle Ducas en Californie, notre photographe Dominick Gravel témoigne de la difficulté de photographier la misère qui habite les immenses camps qui ont poussé sous le soleil des grandes villes de l’État.

(Los Angeles) Lorsqu’on est en plein centre de Los Angeles, en Californie, il suffit de descendre la 7e Rue pour atterrir dans Skid Row, ce quartier mal famé de la ville des anges. Ici, on pourrait croire qu’une fête a mal tourné. C’est comme si le disque avait sauté et que l’aiguille s’était plantée dans un sillon pour ne jamais en ressortir. Un tour à la fois, elle creuse une crevasse entre le monde réel et le désordre, dans un décor de paradis perdu.

Les drogues se vendent ici en plein jour. Et les habitants des campements de fortune installés tout le long de la rue, hébétés, titubent au fil des jours sans fin qui se ressemblent tous, comme l’aiguille accrochée sur le vinyle, qui s’égratigne de plus en plus.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La détresse est omniprésente dans le quartier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE James Lee Cooper vit dans les rues de Skid Row depuis plus de 10 ans.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les campements continuent de se multiplier dans le quartier le plus pauvre de Los Angeles, qui compte aujourd’hui 4400 sans-abri

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Blessé au pied depuis deux ans, James Luis doit maintenant se déplacer en fauteuil roulant. L’homme n’a pas de tente. Il dort sur des bancs ou par terre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des sans-abri dorment à même le trottoir. 1 /5









Avec ma collègue Isabelle Ducas, qui signe ces jours-ci dans nos pages une série de reportages sur l’itinérance en Californie, nous avons tenté de pénétrer ce monde éclaté pour entrer en contact avec les acteurs de cette triste réalité. Et les prendre en photo.

Mais comment faire pour photographier ces drogués du macadam qui font la sieste sur l’avenue du crack sans leur manquer de respect ?

Ils sont si mal en point, tombés depuis trop longtemps entre les mailles lâches d’un filet social plein de trous.

Le défi est de taille. Certains parlent de jungle pour décrire les environs. Mais ces âmes vulnérables sont des hommes et des femmes qui ont droit à la dignité. Leur quartier est au cœur d’une ville où beaucoup de rêves se fracassent. Et personne n’a choisi de vivre dans la rue.

Comment s’y prendre pour parler à ces êtres perdus et obtenir, malgré leur détresse, un consentement pour une photo ? Peut-on se contenter de voler une image en se disant que tous ceux qui sourient étrangement ici, le regard absent, ne liront jamais La Presse ? Ou faut-il prendre son courage à deux mains et les aborder de front pour leur expliquer les raisons de notre présence, au risque d’essuyer plusieurs refus ?

Bien sûr, nous sommes dans un espace public. Rien de plus facile que de circuler en appuyant sur le déclencheur de l’appareil photo pour capter un moment de vérité, sans fard.

Or, l’éthique et la déontologie journalistique nous imposent la transparence, le respect de la vie privée et de la dignité des personnes.

De plus, même lors de reportages réalisés à l’étranger, nous sommes tenus de respecter les décisions de nos tribunaux, notamment l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Aubry contre Les Éditions Vice-Versa qui concerne le respect du droit à l’image. Le consentement n’est pas optionnel quand on peut reconnaître une personne sur une photo, à moins qu’en fonction des circonstances particulières, l’intérêt public de diffuser la photo justifie de privilégier le droit du public à l’information, malgré l’atteinte au droit à la vie privée de la personne photographiée.

Nous avons donc traversé les vapeurs de haschich pour aborder les fumeurs des trottoirs. Et leur demander la permission de prendre des photos. Mais vu leur état, il faut savoir se retenir et évaluer en quelques secondes si la scène viole leur intimité. Si c’est le cas, mieux vaut poursuivre son chemin. Mais il faut néanmoins oser montrer cette réalité, car elle existe. Avec toute sa douleur. Ce n’est pas juste dans une pipe en verre que l’Amérique craque.

