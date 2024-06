3 articles Contexte

La Presse à la Barbade Au front contre le dérèglement du climat

Mer qui monte, côtes qui s’érodent, ouragans qui menacent, eau potable qui se raréfie : à la Barbade, les changements climatiques ressemblent de plus en plus à un péril existentiel. Mais le petit pays des Caraïbes a décidé de se battre – tant sur le terrain que dans l’arène diplomatique. Et s’est imposé comme la voix des pays les plus vulnérables aux dérèglements du climat.