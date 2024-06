Qui est le meilleur joueur de l’histoire du hockey : Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Connor McDavid ou Michel Lenoir ?

Michel qui ?

Les Québécois de ma génération qui ont lu dans leur enfance les livres de la série jeunesse « Les Inactifs », écrits par l’auteur Denis Côté dans les années 1980, savent bien sûr qui est Michel Lenoir.

C’est le hockeyeur québécois vedette des Raiders de Lost Ark, le héros de cette série jeunesse. Quand j’étais enfant, mes parents m’ont donné ces livres en cadeau. À la fin de l’école primaire, c’était ma série préférée. J’ai dû relire une dizaine de fois les aventures de Michel Lenoir, une vedette sportive qui se retrouve malgré elle au centre d’une révolution mondiale.

Des années plus tard, j’étais curieux de rencontrer l’auteur de la série, Denis Côté. Pour avoir des nouvelles de Michel Lenoir. Mais surtout, pour en savoir davantage sur la création de cet univers de science-fiction qui m’a marqué comme enfant.

La série se sert du hockey pour parler de luttes sociales, d’environnement, des dangers de la technologie et des robots.

Pour écrire « Les Inactifs », Denis Côté confie s’être inspiré du film Rollerball, sorti en 1975. Dans ce film, la popularité du héros James Caan, un sportif de haut niveau, menace le groupe d’entreprises qui gouverne la société.

« Ce film m’avait secoué. C’était un film de science-fiction extrêmement politique qui parlait d’autre chose que de voyages dans l’espace. C’était une exagération de nos problèmes. J’avais envie d’écrire quelque chose comme ça, avec un leader charismatique, le capitaine d’une équipe de hockey, parce que j’étais un fan de hockey », raconte Denis Côté, attablé au café du Musée national des beaux-arts du Québec, à deux pas des plaines d’Abraham, à Québec.

Après avoir brassé ses idées dans sa tête pendant des années, Denis Côté publie le premier tome des « Inactifs » en 1983. Le jeune auteur a alors 29 ans.

Dans ce récit de science-fiction qui a lieu dans le futur (dans les années 2010 !), les robots ont pris la place des humains dans presque toutes les sphères de la société. Les inégalités économiques et sociales sont épouvantables. Les Inactifs, qui n’ont plus d’emploi, vivent dans la pauvreté dans l’Ancienne Ville très polluée. Les quelques Actifs qui continuent de travailler vivent dans la Nouvelle Ville. Et les ultrariches, qui deviennent des êtres éternels grâce à la science, vivent reclus avec leur fortune dans la Zone privée. Les Inactifs se consolent en adulant leur héros, le hockeyeur Michel Lenoir, qui se rebellera contre son propriétaire ultrariche.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE C’est le film Rollerball qui a inspiré l’auteur pour l’écriture de sa série jeunesse « Les Inactifs ».

Dans mes livres, je parle de ce dont j’ai peur. J’avais peur de la robotisation de la société, déjà commencée depuis 100 ans quand on a remplacé les travailleurs par des machines dans les usines. Denis Côté

Il craignait aussi les inégalités économiques croissantes, la concentration excessive de la richesse. Il est bien placé pour en parler. « Je viens d’un milieu pauvre », dit-il. Comme plusieurs Québécois de sa génération, nés avant la Révolution tranquille. « Pendant les 18 premières années de ma vie, on vivait à sept dans un quatre et demie, pas d’eau chaude, ni de douche ou de bain, dit Denis Côté, qui a grandi dans la Basse-Ville à Québec. Cette séparation entre les lieux où vivent les riches et les pauvres, c’est universel. J’ai simplifié ça dans “Les Inactifs”. »

« Des années après avoir écrit “Les Inactifs”, je me suis rendu compte que c’était moi, Michel Lenoir. Il a un côté Don Quichotte, il est naïf, il se sacrifie pour les autres. Il croit que les révolutions armées ratent toujours leur coup. J’ai toujours été militant. Pas au point d’être Michel Chartrand, mais plus militant que le citoyen moyen », dit Denis Côté, qui était président de son syndicat quand il enseignait au collégial.

Denis Côté le dit sans détour : il est un grand pessimiste dans la vie. Il faut l’être pour imaginer un monde apocalyptique comme celui des « Inactifs ». « J’envie les optimistes… s’ils sont lucides. » L’auteur jeunesse se méfie aussi de la rectitude politique et du « wokisme ». « La société a la peau sensible avec la rectitude politique. Tout doit être noir ou blanc, ça manque de nuances. »

Denis Côté a publié « Les Inactifs » à une époque où on publiait beaucoup moins de livres jeunesse québécois. La série a été un succès critique et populaire. Chacun des quatre tomes s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires, confie l’auteur. En 1983, le premier tome a gagné le prix du Conseil des arts du Canada, le plus important prix en littérature au pays à l’époque.

L’auteur de Québec, qui se spécialise dans la science-fiction, le fantastique, le suspense et l’horreur, contribue à démocratiser la littérature jeunesse dans les années 1980 et 1990. L’écrivain a écrit une quarantaine de livres, tous destinés aux enfants et aux jeunes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Denis Côté est l’auteur d’une quarantaine de livres jeunesse,

Quand j’étais enfant et ado, j’avais un réel plaisir à lire de la science-fiction, des Bob Morane. Je me suis dit que je voulais être écrivain jeunesse, pour procurer autant de plaisir que j’en ai eu à lire. Denis Côté

Très peu d’écrivains au Québec parviennent à vivre de leur plume, et Denis Côté n’est (malheureusement) pas l’exception à la règle. Même s’il calcule avoir vendu plusieurs centaines de milliers d’exemplaires de ses livres. Même s’il a été traduit en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais, en chinois, en danois.

En même temps qu’il écrivait, il a été enseignant de français au collégial, libraire, fonctionnaire pendant quelques mois, a enseigné la bande dessinée à l’université.

Indépendamment de la concurrence internationale qui a augmenté – appelons ça le phénomène Harry Potter –, « il se publie trop de livres jeunesse au Québec, les éditeurs en sont conscients », estime-t-il.

Même à 70 ans, Denis Côté (à ne pas confondre avec le cinéaste du même nom) continue d’écrire. Son plus récent livre, Le cinéma de l’horreur, est sorti l’automne dernier.

La veille de notre rencontre, il venait d’envoyer un nouveau manuscrit à son éditeur.

À ma grande déception, ce n’est pas la suite des aventures de Michel Lenoir.

Les quatre tomes des « Inactifs » ont toutefois été réédités en 2013, sous le titre Hockeyeurs cybernétiques. Quand j’ai offert ce livre à mes filleuls, ça m’a frappé à quel point les thèmes abordés par Denis Côté dans les années 1980 sont toujours d’actualité.

« Je n’ai rien contre la technologie, l’internet ou les cellulaires, mais on est en train de transformer les rapports humains, dit Denis Côté. Dans mes livres, j’exagérais la réalité. Des robots capables de jouer au hockey, on n’en est pas là. Mais les robots représentent la possibilité que la technologie remplace les humains. L’intelligence artificielle peut écrire des romans, composer des chansons, peindre. C’est loin d’être fini, cette affaire-là, et je trouve ça effrayant ! »

Hockeyeurs cybernétiques – L’intégrale Denis Côté Soulières éditeur 504 pages

Questionnaire sans filtre Le café et moi : J’ai toujours aimé le café. Je viens d’un milieu pauvre, on prenait toujours du café instantané en poche. J’ai découvert plus tard le vrai café. En France, il est toujours parfait. Quand j’écrivais, je prenais quatre cafés filtre par jour. Maintenant, un café par jour me suffit. Le dernier livre que j’ai lu : Je viens de relire Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami, et Le Golem, de Gustav Meyrink. Ce sont des livres weirds. Bizarres, ce n’est pas assez fort. C’est très ésotérique. Une personne qui m’inspire : Gilles Vigneault est la personne vivante pour laquelle j’ai le plus d’admiration. Ses œuvres sont toujours positives, jamais noires. C’est le plus grand auteur-compositeur-interprète de la francophonie. Des qualités que j’aime chez les autres : L’honnêteté et la générosité. Les deux vont ensemble. Être honnête, c’est une façon d’être généreux. Des personnes, mortes ou vivantes, que j’aimerais réunir autour d’une table : Alexandre Dumas, l’un de mes écrivains préférés. Son ami Victor Hugo. Je compléterais avec Nelson Mandela et Gandhi.

Qui est Denis Côté ? Né à Québec en 1954, il a publié une quarantaine de livres jeunesse, la majorité aux éditions La courte échelle.

De 1983 à 1993, il a publié les quatre tomes de la série « Les Inactifs », réédités en 2013 sous le titre Hockeyeurs cybernétiques.

Il a contribué à démocratiser la littérature jeunesse au Québec.

