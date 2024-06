Avec leur plume unique et leur sensibilité propre, des artistes nous présentent leur vision du monde. Cette semaine, nous donnons carte blanche à Émilie Bibeau.

Émilie Bibeau Collaboration spéciale

Je me suis retrouvée récemment dans un 5 à 7 où l’arrivée du petit garçon d’un couple d’amis avec son casque de vélo orné de constellations a ramené à la mémoire des convives leurs souvenirs de l’éclipse. Tout le monde était unanime sur le fait que ce n’était pas tant le petit croissant de lumière, si magnifique soit-il, qui avait profondément marqué les esprits ce jour-là, que de voir les réactions de tous face à cet évènement historique rarissime…

Deux sentiments très forts ont surgi.

Le premier : que ça nous avait fait un grand bien de vivre cet évènement ensemble dans un parc et d’être collectivement émerveillés plutôt que collectivement angoissés.

Le deuxième : que cette éclipse nous avait révélé notre propre petitesse, ce fameux sentiment d’être un grain de sable sans importance dans l’univers. Et qu’étonnamment, ça aussi, ça avait fait du bien.

Parce qu’il faut bien l’admettre, tout le monde veut être le Soleil et personne le grain de sable.

Il serait beaucoup trop souffrant d’admettre que nous sommes si peu. Et pourtant, on peut y trouver un certain réconfort.

Rien ne me soulage plus que de prendre du recul par rapport à l’univers et de constater la « petitesse » de mon existence. Non pas dans le but de me diminuer, mais plutôt de me projeter dans une globalité et de me détacher enfin de moi.

Et je me vois, faisant partie d’un grand tout, plutôt que d’être au centre de ce « tout ».

Pourtant, nous vivons dans une société qui depuis longtemps nous dit sans cesse tout le contraire. Même dans les détails les plus banals, on doit nous faire sentir que nous sommes exceptionnels. Une carte de crédit nous dit qu’on appartient à la catégorie des gens qui ont un « infini privilège », elle peut même nous donner accès à l’aéroport à un salon pour personnes prétendument privilégiées. De là, on peut regarder, barre tendre et café gratuits à la main, les autres voyageurs attendre dans des fauteuils d’une section « ordinaire » sans barre tendre et café gratuits à la main… Et nous voilà, sur fond de mignardises cheap, plus « importants » qu’eux.

J’ai été très surprise de découvrir qu’on a même créé dans certains concerts la section VVIP. Oui, maintenant on peut être une « Very Very Important Person », parce qu’être juste VIP, ce n’était plus suffisant.

Tout le monde veut être le Soleil, personne le grain de sable, et l’humilité semble disparaître peu à peu… Et cette question de la place de l’humilité en 2024 me semble très pertinente.

Parce que l’humilité devant laquelle la nature nous place nous est imposée. Nous n’y pouvons rien, nous la subissons bien malgré nous.

Mais si de façon plus générale, ce moment d’humilité dans lequel l’éclipse nous a plongés le 8 avril dernier nous permettait de réfléchir à la possibilité de l’étendre plus largement à notre vie, à notre façon d’être et d’agir en société ?

Si, dans une réflexion plus intérieure, l’humilité se trouvait dans le fait de nous rendre compte qu’on ne sait pas tout ? De nous trouver moins importants. De comprendre que nous ne sommes pas aptes à tout commenter. Que notre opinion ne mérite pas nécessairement toujours une tribune. Qu’il y a des réflexions qui appartiennent à l’intime et que c’est très bien comme ça. Dany Laferrière écrivait dans son Journal d’un écrivain en pyjama : « Il faudrait réactiver cette chose délicieuse qui consiste à réfléchir sans se croire obligé d’accrocher au bout de sa pensée une opinion. Nous n’arrêtons pas d’opiner, et cela fait un bruit exaspérant. »

Je suis tombée dernièrement sur un article très intéressant du psychologue Daryl Van Tongeren – dont la spécialité est l’humilité – sur le site de The Conversation⁠1. Il parle de ce qu’il qualifie « d’humilité intellectuelle », qu’il décrit comme suit : « il s’agit de maîtriser son ego afin de pouvoir présenter ses idées de manière modeste et respectueuse. Il s’agit de présenter ses convictions d’une manière qui ne soit pas défensive et d’admettre que l’on a tort quand c’est le cas. Cela implique de montrer que vous vous souciez davantage d’apprendre et de préserver les relations que d’avoir “raison” ou de faire preuve de supériorité intellectuelle. »

Tout comme être capable d’admettre nos failles constitue une force, il faudrait arriver à ne pas voir comme une chose humiliante le fait de constater nos propres limites, car nous en avons tous, rien de plus normal, mais plutôt de le voir comme une élégance de l’âme.

Oui, voir qu’il y a une élégance à nuancer, une élégance à savoir se retirer aussi et une élégance dans une certaine pudeur, peut-être. Changer les choses dans l’ombre, mais faire une différence réelle. Que la lumière soit une conséquence inattendue et non un moteur « m’as-tu-vu ».

Daryl Van Tongeren affirme que lorsqu’on aborde les choses « avec curiosité et humilité, elles deviennent des occasions d’apprendre et de progresser » et que cet exercice est difficile à faire quand on évolue dans une société qui « récompense le fait d’avoir raison et punit les erreurs » et il est effectivement en partie là, le problème… « Pour progresser, il faut admettre qu’on ne sait pas » ajoute-t-il.

Avant le 8 avril dernier, je n’aurais jamais imaginé qu’observer le Soleil disparaître quelques instants m’offrirait un exercice de modestie inusité. Toutes les futilités s’étant évanouies dans ce petit laps de temps : plus de VIP ou de pseudoprivilèges, plus de certitudes ou d’opinions inutiles. Il ne restait plus que ce grand lien d’émerveillement et cette envie de revenir à moins de « soi » et plus d’« ensemble ».

Qu’on soit majestueux comme le Soleil ou discret comme le grain de sable, je me dis que la clé est peut-être de tenter humblement d’assumer notre condition avec ses limites, mais surtout notre grandeur avec ses défaillances.

Et d’accepter aussi, de temps à autre, de faire une éclipse de soi.

1. Lisez le texte de Daryl Van Tongeren

Qu’en pensez-vous ? Exprimez votre opinion