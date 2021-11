Vous avez des questions sur nos éditoriaux ? Des interrogations sur les sujets chauds de l’actualité ? Chaque semaine, l’équipe éditoriale répond aux lecteurs de La Presse.

Stéphanie Grammond La Presse

Q. « Selon ma compréhension, le passeport vaccinal n’est pas obligatoire pour toutes les destinations. Il semble que, par exemple, la République dominicaine ne l’exige pas. Est-ce vrai ? »

Louise

R. Vous sentez cet appel du Sud ? Avec le temps frais qui souffle, avec la levée des restrictions de voyages non essentiels par le gouvernement canadien, bien des voyageurs qui ont passé le dernier hiver à la maison commencent à avoir des fourmis dans les jambes.

Mais quelles sont les règles, au juste ? Ne mélangeons pas les choses.

Tout d’abord, sachez que le passeport vaccinal – la preuve canadienne, offerte sur le portail libre-service du Québec – est nécessaire pour monter à bord d’un avion, d’un train ou d’un navire en partance du Canada depuis la fin du mois d’octobre, pour tous les voyageurs de 12 ans et plus. L’exigence s’applique autant pour les vols intérieurs que pour ceux qui décollent pour l’étranger.

Pour donner une dernière chance aux voyageurs de se faire vacciner, une période de grâce est accordée jusqu’au 30 novembre. Durant cette période de transition, il demeure possible de présenter un test moléculaire (PCR) négatif réalisé dans les 72 heures précédant le voyage, à la place d’une preuve de vaccination.

Par ailleurs, certains pays exigent un test PCR négatif pour laisser entrer les voyageurs qui arrivent par avion, qu’ils soient vaccinés ou non. C’est le cas du Canada, des États-Unis, de l’Italie, de la Chine, de l’Australie ou encore du Japon. Parmi les destinations soleil, les îles Turks et Caicos, Porto Rico et la Barbade tombent aussi dans cette catégorie.

Par contre, de nombreux pays ont laissé tomber cette exigence. À quoi bon, en effet, si les voyageurs sont entièrement vaccinés ? La République dominicaine est dans ce groupe, tout comme le Mexique, Cuba, la France, la Suisse, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais comme les règles peuvent changer sans préavis, Louise, vous devriez valider l’information avant de partir.

N’oubliez pas : vous devez absolument utiliser l’application ArriveCAN pour entrer au Canada.

Ah oui, et comme si tout cela n’était pas assez, le Canada impose aussi des tests aléatoires lorsque les voyageurs arrivent à la douane. Même si vous êtes adéquatement vacciné. Et même si vous présentez un test négatif réalisé quelques heures auparavant. C’est comme si vous aviez trois ceintures de sécurité en même temps !

Il est temps de revoir tout cela, comme nous l’avons déjà plaidé.