L’eau d’une fontaine sur six à laquelle un enfant se désaltère à son école primaire contient trop de plomb, révélait La Presse en 2019. Cette substance hautement toxique peut être particulièrement nocive en bas âge, même à faible dose. Notre enquête a éveillé les consciences et poussé le gouvernement à agir pour protéger les plus jeunes.

Pour en venir à cette conclusion-choc, notre équipe d’enquête avait analysé, en collaboration avec l’Université de Montréal, des échantillons d’eau prélevés dans 24 établissements d’enseignement, après qu’un rapport alarmant de l’Institut national de santé publique a été publié.



À la suite de ces révélations et de celles du journal Le Soleil à Québec, qui a aussi enquêté sur le sujet, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait aussitôt rappelé au réseau scolaire l’importance de mener des tests de qualité de l’eau, exhortant ses responsables à soumettre des projets de rénovation si des problèmes étaient détectés.

Par la suite, un dépistage massif se déployait dans 3 200 écoles à travers la province, menant à la réparation ou à la fermeture de multiples points d’eau contenant trop de plomb, selon le gouvernement. Certains experts en demandent plus.



La Presse a mis la lumière sur un enjeu important pour le bien-être des enfants. Notre travail contribue à révéler des injustices et à transformer votre quotidien.



