Edmond: la magie du théâtre... au cinéma!

Quand on lui fait remarquer, sans être le premier à le faire, qu'il a dans la «vraie vie» un peu l'allure de Timothée Chalamet, Thomas Solivérès rougit un peu. Il porte en effet le jeune acteur franco-américain en très haute estime. «C'est incroyable, ce qu'il fait! s'exclame-t-il. Je suis très loin de ça!»

Il appert pourtant qu'au-delà des apparences juvéniles des deux acteurs - ce fut d'ailleurs au départ un obstacle pour le rôle d'Edmond -, leurs parcours respectifs affichent quand même quelques similitudes. Tous deux ont en effet trouvé leur vocation très jeune, en brûlant les planches et en enchaînant les rôles au grand écran. Thomas Solivérès a d'ailleurs commencé sa carrière cinématographique dans Intouchables, le mégasuccès du tandem que forment Éric Toledano et Olivier Nakache. L'année suivante, il donnait la réplique à Line Renaud au théâtre dans Harold et Maude.

«J'ai grandi avec un frère plus âgé, très impliqué dans l'enseignement et dans le monde du théâtre amateur», a expliqué l'acteur lors de son passage au festival Cinemania de Montréal, où Edmond a clôturé l'événement. «Un de ses élèves - plus vieux que moi - ayant dû quitter à la dernière minute le spectacle qu'il préparait, il a demandé à mes parents si je pouvais jouer le rôle. Même si j'avais seulement 6 ans, j'ai ressenti un choc quand les gens se sont mis à applaudir à la fin. J'ai su que j'allais vouloir faire ça toute ma vie!»

Un premier grand rôle au cinéma

S'il a déjà fait sa marque au théâtre - il a été cité aux Molières dans la catégorie du meilleur acteur grâce à sa performance dans la pièce d'Ivan Calbérac Venise n'est pas en Italie -, Thomas Solivérès a maintenant l'occasion d'en faire de même au cinéma. Dans Edmond, adaptation cinématographique de la pièce à succès d'Alexis Michalik (montée l'été dernier au Québec au TNM dans une mise en scène de Serge Denoncourt), il prête ses traits à Edmond Rostand dans un récit où l'on raconte les circonstances dans lesquelles l'auteur de Cyrano de Bergerac en est venu à pondre sa plus célèbre pièce.

«Je connaissais un peu Alexis, comme ça, pour l'avoir croisé parfois, notamment à Avignon, rappelle le comédien. Il m'a parlé de son projet d'adaptation de sa pièce au cinéma en me disant - en me regardant - qu'il cherchait toujours son Edmond. Je n'avais pas vu sa pièce encore. Et même si la question de l'âge s'est posée, Alexis m'a invité à faire des essais. J'ai eu 2 semaines pour apprendre 45 pages de texte, réparties en 7 séquences, avec la moustache, les costumes, tout cela. Je crois qu'Alexis m'a testé pour voir si j'étais prêt aussi. Vraiment, je ne pouvais pas passer à côté d'un tel rôle!»