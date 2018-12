Julia Roberts perdue en pleine crise des opioïdes

Une salle de réunion grise, éclairée aux néons et vide, hormis deux tables rondes: c'est dans ce décor terne et minimaliste, au sous-sol d'un hôtel de Toronto, que Julia Roberts a fait son entrée il y a quelques mois.

Blazer marine, jeans, talons aussi rouges que sa mythique bouche, belle comme un coeur, mais mince, beaucoup trop mince, l'actrice de 51 ans, rencontrait la presse. C'était en marge du TIFF pour son tout dernier film: Ben is Back du réalisateur Peter Hedges, film qui se déroule sur une période de 24 heures et qui plonge au plus profond de la crise des opioïdes qui sévit encore à ce jour, aux États-Unis.

Julia Roberts y tient le rôle d'une mère cool et ouverte d'esprit, mais aux prises avec un fils toxico. Fraîchement libéré d'une clinique de désintoxication, Ben débarque sans crier gare, la veille de Noël. Sa mère est folle de joie. Son beau-père (Courtney B. Vance) et sa soeur (Kathryn Newton) un peu moins. Ils connaissent trop ses manèges, et ses démons qui ne vont pas tarder à se manifester.

Ben est interprété par Lucas Hedges, le fils du réalisateur et jeune acteur doué que le cinéma américain s'arrache. Mais le jour de la rencontre de presse, Lucas brillait par son absence, retenu à Broadway. C'est donc au bras de la jeune actrice Kathryn Newton que Julia Roberts s'est présentée devant les médias, affichant au départ une certaine froideur qui allait fondre lentement au gré des questions.

Un journaliste voulait savoir si ce rôle dramatique où l'actrice avait dû puiser dans ses réserves de panique et de désespoir avait été plus difficile à jouer que les autres. Question un peu cliché: c'est le rôle de tout acteur qui se respecte de jouer ce qu'il a à jouer. Et c'est exactement ce que Julia Roberts a répondu.

«Non, ce rôle n'a pas été plus difficile que n'importe quel autre rôle. D'autant qu'avec Kathryn [Newton] et Lucas [Hedges], il y a eu une connexion immédiate entre nous.»

«Comme le tournage se déroulait dans une petite ville de l'État de New York, au nord de Westchester, les deux étaient loin de leur famille. Alors, je suis un peu devenue leur mère, raconte l'actrice. Le soir, je les invitais chez moi à regarder des films ou des séries. Je les vois encore assis sur mon divan devant la télé. En y repensant, je me rends compte que nous avons vécu un moment unique dont nous avons bénéficié à la fois comme acteurs et comme êtres humains.»

Kathryn et Julia

Même si à 21 ans, Kathryn Newton a déjà une carrière enviable (Big Little Lies, Blockers, Little Women), jouer aux côtés d'une actrice aguerrie et d'une icône demeure un défi dont la jeune actrice s'acquitte avec finesse.

«Kathryn a été extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un de compétent. Des fois, au moment de quitter le plateau, je me sentais vraiment mal d'avoir passé la journée à crier après elle. Moi, à son âge, je ne savais pas trop comment ce métier marchait et comment on devait faire. Je me demandais si je devais me pincer ou des trucs comme ça pour mieux ressentir et communiquer certaines émotions, alors que Kathryn sait tout ça d'avance», a raconté Julia Roberts.