Guillaume Senez et Nos batailles: nouvel équilibre

Pour son deuxième long métrage, Guillaume Senez s'est inspiré d'un évènement de sa vie personnelle pour écrire et réaliser un film qui traduit bien les défis auxquels bien des gens font face à notre époque. Du coup, il offre à Romain Duris l'un de ses plus beaux rôles. Le cinéaste était de passage au festival Cinemania la semaine dernière.

Nos batailles relate l'histoire d'un homme, père de jeunes enfants, qui doit complètement réorganiser sa vie professionnelle et familiale quand sa femme quitte le foyer sans crier gare et ne donne plus aucune nouvelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire?

Il se trouve qu'au moment où je préparais Keeper, mon premier long métrage, la mère de mes enfants et moi nous sommes séparés. Depuis, nos enfants vivent avec l'un et l'autre, en garde partagée. Je me suis alors mis à penser à ce qui surviendrait si mon ancienne conjointe avait décidé de couper tous les ponts, y compris avec les enfants. Comment j'aurais dû, alors, trouver un nouvel équilibre en jonglant tout seul avec la vie professionnelle et la responsabilité parentale. Je suis donc parti d'un élément de ma propre vie, mais à l'écriture, l'histoire a rapidement emprunté une direction qui n'a plus rien à voir avec la mienne. Le rôle d'un cinéaste est de poser un regard sur le monde qui l'entoure. Et comme il y a bien des choses qui me titillent dans le monde du travail, j'ai choisi comme cadre professionnel une société de type Amazon, symbole du capitalisme 2.0.

La performance de Romain Duris est saluée de façon unanime. Avez-vous pensé à lui dès l'étape de l'écriture?

Pas au départ, non. Je commence à penser aux comédiens seulement quand j'ai en main une structure qui, à mon sens, tient la route. C'est au moment où j'ai franchi cette étape que j'ai pensé à Romain. Comme il avait déjà aimé Keeper, ce qui est une très grande chance, ça s'est fait assez facilement. Romain était pour moi un choix évident, car en plus d'avoir travaillé avec de grands cinéastes, Jacques Audiard, Christophe Honoré, Patrice Chéreau, il a cette envie - et la capacité - de se transformer d'un rôle à l'autre, avec beaucoup de créativité. Il aime prendre des risques. Je savais qu'on allait bien s'entendre.

Parlant de direction d'acteurs, vous empruntez une méthode quand même un peu particulière avec eux, dans la mesure où vous ne leur donnez pas les dialogues...

Les dialogues sont très écrits, mais je préfère que les comédiens les découvrent d'eux-mêmes, grâce à des impros très dirigées. À l'arrivée, il y a très peu de différences entre le scénario et le film. J'aime cette méthode, car elle amène une spontanéité et un naturel qu'on ne pourrait probablement pas atteindre autrement. Pour moi, l'idée de fabriquer un film, c'est ça: faire mieux que ce qui est écrit au départ. Cette technique nous permet de sublimer le scénario. J'aime les hésitations qu'on retrouve dans les conversations et qu'on a tendance à effacer au cinéma. Et puis, il y a une vraie connexion qui s'établit entre des comédiens qui doivent obligatoirement se regarder et s'écouter.

Cette méthode ne s'apparenterait-elle pas à celle du cinéaste britannique Mike Leigh? Qui travaille beaucoup en ateliers avec ses acteurs avant de tourner?

Je me sens très proche de Mike Leigh, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Il est toujours à la recherche de l'émotion juste et son cinéma est empathique. Naked m'a beaucoup marqué, mais les films de Mike Leigh en général m'inspirent beaucoup.