Mélissa McCarthy: la magie de New York

Melissa McCarthy ne connaissait pas du tout l'histoire de Lee Israel avant de lire le scénario de Can You Ever Forgive Me?. «D'une certaine façon, ça me dérange, a-t-elle déclaré au cours d'une rencontre de presse tenue à New York. Il me semble que j'aurais dû la connaître!»

Elle n'est pas la seule, du reste. Au cours des années 60 et 70, Lee Israel a mené une carrière de journaliste pigiste (au magazine Esquire notamment) pour ensuite se tourner vers la rédaction de biographies de différentes personnalités. L'une d'entre elles s'est même retrouvée sur la liste des best-sellers du New York Times. Son alcoolisme, son inaptitude à entretenir des rapports humains dignes de ce nom et son tempérament mal engueulé l'auront vite conduite, au début de la cinquantaine, vers la voie de desserte. Devant survivre, Lee Israel a utilisé son talent d'écrivaine pour forger des lettres fictives de grands auteurs disparus, qu'elle pouvait vendre ensuite à des collectionneurs. Pourchassée par le FBI et condamnée, elle a rédigé une autobiographie de laquelle le scénario du film est tiré. Elle est morte en 2014.

«J'ai été fascinée par son histoire. Tu ne t'attends pas à ce qu'une femme comme elle se retrouve dans la ligne de mire du FBI.»

«J'aimais aussi le fait qu'elle soit complètement indépendante et peu soucieuse du regard des autres, poursuit-elle. Cela lui a sans doute rendu la vie plus difficile, mais j'admire ça. Et que peut-on faire pour survivre quand ton talent ne te sert plus et qu'on t'a dit que tu étais finie? Elle était seule, plus âgée et peu sociable, sans aucune faculté pour l'adaptation.»