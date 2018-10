Tom Volf: dans l'intimité de la Callas

Avant de se lancer dans la réalisation d'un documentaire sur Maria Callas, Tom Volf ne connaissait absolument rien à l'opéra. «Je savais à peine que ça existait. C'était une autre planète.» Jusqu'à ce soir de janvier 2013, à New York, où le hasard a voulu qu'il achète un billet pour une représentation de Marie Stuart, au Metropolitan Opera. «Ç'a été le premier coup de foudre. Le deuxième est survenu quand je suis rentré chez moi et que j'ai découvert Maria Callas. La première chose qui est apparue quand j'ai tapé "bel canto" dans Google, c'est elle.»

Bouleversé par cette voix, le jeune étudiant en médecine se lance alors dans une quête afin de mieux connaître la femme derrière la diva assoluta. Après quatre ans d'une recherche qui l'a mené dans plusieurs pays, auprès de parents et d'amis de la cantatrice, il en résulte le documentaire Maria by Callas, un portrait intime de cette star méconnue, construit à partir d'images d'archives inédites, de films super 8, de captations de spectacles et autres lettres intimes.

