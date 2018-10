Felix van Groeningen: capteur d'émotions authentiques

Beautiful Boy est inspiré des deux livres qu'ont publiés David Sheff et son fils Nic, dans lesquels les deux hommes relatent leur propre expérience face à la toxicomanie de Nic. Comment en êtes-vous venu à réaliser ce film?

On m'a présenté ce projet. J'ai d'abord lu les deux livres, et j'ai pu rencontrer les deux auteurs. L'approche de leur histoire était unique à mes yeux, vraiment. Comme la famille se trouve au coeur de ce récit, et les effets qu'a sur elle la présence de quelqu'un aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie, j'ai pu prolonger l'exploration de thèmes que j'ai déjà abordés dans mes films précédents. Personnellement, j'ai été vraiment très touché par cette histoire. On pense pouvoir trouver des solutions à force d'amour et on n'arrête jamais de se battre, même quand on constate que le problème est au-dessus de nos forces. J'ai voulu en faire un film très personnel.

Vous avez rencontré les «vrais» personnages de votre film, pour ainsi dire. N'avez-vous pas vu là une obligation de rester fidèle à leur vérité dans un film de fiction? Même dans une volonté de faire un film très personnel?

J'ai rencontré David et Nic au tout début, avant même d'écrire le scénario. Ils avaient déjà vu The Broken Circle Breakdown et ça leur a donné confiance. On s'est parfois revus à l'étape de l'écriture, car je pouvais trouver auprès d'eux une authenticité à laquelle je n'aurais probablement pas eu accès autrement. Cela dit, ils ne sont jamais intervenus dans ma démarche. À l'arrivée, on fait du cinéma. Il faut que l'ensemble fonctionne en tant que film de fiction. Ce qui m'importait surtout était de garder l'esprit de leur histoire et que le coeur y soit. Ils adorent le cinéma et ils ont parfaitement compris comment ça fonctionne.

Steve Carell et Timothée Chalamet offrent des performances dignes de citations aux Oscars. Comment se sont-ils intégrés au projet ? Aviez-vous déjà l'intention de leur offrir les rôles en écrivant le scénario?