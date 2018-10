Quentin Dupieux: l'envie du huis clos

Sentez-vous une responsabilité d'être différent, original?

Pas du tout. La seule vraie responsabilité est de faire, consciencieusement, de la qualité. De nos jours, avec n'importe quel équipement basique, on peut faire quelque chose de diffusable. Mais plusieurs le font par-dessus la jambe. Faire de belles choses, sans même avoir un point de vue personnel ou être différent, pourvu que ce soit sincère et bien fait, c'est beaucoup. Si, en plus, ça fait écho chez les gens, c'est mieux.

En quoi Benoît Poelvoorde donne-t-il une âme au commissaire Buron?

J'ai exploité sa lassitude. Benoît est un comédien génial, mais qui a été délavé par le métier. Il a beaucoup donné d'énergie au cinéma. J'ai rencontré chez lui un mec un peu las, avec moins de flamme. Ça ne signifie pas qu'il n'est plus enjoué. Il était très heureux de faire le film, mais on sent que le cinéma l'a rincé, l'a usé. J'ai réussi à réactiver son excitation et à détourner sa lassitude. Je l'ai canalisée vers son personnage, un policier qui en a marre. C'est peut-être sa dernière enquête.

Un peu comme Coincoin et les Z'inhumains de Bruno Dumont, votre comédie fait dans l'absurde. C'est une tendance actuellement dans la comédie française?

Je ne crois pas. Nous sommes plutôt dans une époque où il y a beaucoup de comédies de la quarantaine, sur des mecs qui trompent leur femme. Quelques-unes sont bonnes [il nomme Le sens de la fête], mais certaines sont vraiment merdiques.

Au poste! est présentement à l'affiche.