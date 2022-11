Ayant fait sa marque dans des séries de prestige produites par la chaîne spécialisée HBO, d’Entourage à Succession en passant par Game of Thrones, Mark Mylod est aujourd’hui à la tête d’un long métrage ayant pour cadre le monde de la haute gastronomie. The Menu est une satire féroce, où le génie frôle la folie…

Marc-André Lussier La Presse

Tout a commencé dans un bar. Deux amis, Will Tracy et Mark Mylod, sont allés prendre un verre après le tournage d’un épisode de la série Succession, alors dans sa deuxième saison. Le scénariste, qui travaille à l’écriture de la série, apprend ce soir-là au réalisateur, qui agit aussi à titre de producteur délégué, l’existence d’un scénario de long métrage.

Dans l’histoire qu’il a écrite, Will Tracy a laissé aller son imagination en s’inspirant d’une anecdote qu’il a lui-même vécue. À Bergen, en Norvège, le scénariste fut invité dans un restaurant où les convives étaient déposés par un bateau qui repartait ensuite sans eux pour revenir plusieurs heures plus tard. The Menu relate l’aventure de riches foodies laissés à eux-mêmes dans l’un des plus chics restaurants du monde, au cours d’une soirée où ça tourne plutôt mal…

PHOTO ERIC ZACHANOWICH, FOURNIE PAR SEARCHLIGHT PICTURES Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult sont deux des têtes d’affiche de The Menu, réalisé par Mark Mylod.

« Will a écrit le scénario d’un épisode brillant de Succession, qui tournait autour d’un grand dîner, explique Mark Mylod au cours d’un entretien en visioconférence accordé à La Presse. C’est un peu devenu un avant-goût de The Menu ! »

L’art de la déconstruction

Dans ce thriller satirique, Ralph Fiennes incarne Julian Slowik. Appuyé par une brigade impressionnante, aussi soumise qu’imposante, ce chef réputé dirige un restaurant très sélect situé dans une île privée, accessible uniquement par voie fluviale, où pas plus de six tables sont installées.

Le dîner gastronomique qu’on y sert en six services est d’évidence original et spectaculaire, mais il appert que chaque plat a été conçu en fonction de chacun des distingués invités. L’exercice est amusant au début, mais il révèle progressivement chacune des parts les plus sombres de leur âme, le but étant de déconstruire une soirée qui, on le devine très vite, se transformera en cauchemar.

The Menu est à la fois une satire, une comédie, un thriller et un drame d’horreur. Le plus grand défi a été de trouver le ton juste. Les gens qui m’entouraient, acteurs, techniciens et artisans culinaires, étaient de si grand talent que mon rôle a été principalement de faire en sorte que le tout s’harmonise afin que l’histoire reste crédible. Mark Mylod, réalisateur

« Je suis arrivé confiant, cela dit, parce que dès la lecture du scénario, je savais déjà à quoi le film allait ressembler. Je me suis aussi immédiatement identifié au personnage qu’interprète Anya Taylor-Joy, qui n’aurait pas dû être présente à cette soirée en principe, parce que, comme elle, je me sens à l’écart dans ce genre d’endroit. »

PHOTO VIANNEY LE CAER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Après avoir principalement fait sa marque à la télévision, notamment grâce à la série Succession, Mark Mylod signe la réalisation de The Menu.

Ne connaissant pas bien lui-même le monde de la haute gastronomie, le cinéaste s’est entouré d’une équipe de spécialistes, parmi lesquels la cheffe Dominique Crenn, première femme aux États-Unis à qui le Guide Michelin a attribué trois étoiles pour son restaurant de San Francisco, Atelier Crenn. D’origine française, cette dernière fut chargée de concevoir les plats du chef Slowik, qui peuvent à la fois nourrir visuellement les fantasmes culinaires des plus exigeants, tout en demeurant des pastiches.

« J’ai fait parvenir le scénario à Dominique et elle a adoré le défi. Le menu conçu par le chef Slowik a pris forme grâce à elle, et nous avons ensuite photographié ses plats de façon à ce qu’ils fassent saliver les adeptes de porno alimentaire [food porn]. Il fallait y croire totalement. »

Des défis particuliers

Au-delà des considérations culinaires, The Menu est un film qui présentait des défis particuliers au chapitre de la mise en scène. L’intrigue se déroule principalement en un seul lieu, avec une distribution d’ensemble présente en permanence sur le plateau.

« The Menu s’inscrit dans une longue tradition cinématographique de films de genre et appelle une approche esthétique à la hauteur, avec une structure cinématographique plus poussée, souligne le réalisateur. Quelques autres films ayant utilisé ce paradoxe qu’est l’espace unique m’ont inspiré, particulièrement Parasite. Bong Joon-ho a utilisé l’architecture de cette maison pour produire des effets cinématographiques saisissants et construire une tension incroyable ! »

PHOTO ERIC ZACHANOWICH, FOURNIE PAR SEARCHLIGHT PICTURES Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Janet McTeer, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Aimee Carrero, Rob Yang, Arturo Castro et Mark St. Cyr dans The Menu, un film réalisé par Mark Mylod

Mark Mylod s’est également nourri du cinéma de Robert Altman, son héros. Gosford Park, dans lequel le regretté cinéaste explorait la lutte des classes, fut à ce titre une grande référence.

« Sa façon de travailler avec une distribution d’ensemble m’a toujours fasciné. Tout le monde est sur le plateau en même temps, tous les acteurs restent dans leur personnage et sont parfois appelés à improviser. Comme j’avais devant moi des comédiens remarquables, j’ai aussi employé cette méthode. Les résultats ont dépassé mes attentes ! »

Quant au phénomène culturel qu’est devenue la haute gastronomie, Mark Mylod y jette maintenant un regard neuf.

« On aborde ce monde de façon satirique dans ce film, mais il reste que je sors quand même de cette expérience avec un sentiment admiratif pour les gens qui y travaillent, dit-il. Ils y mettent un effort constant et considérable pour arriver tous les soirs à ce degré de perfection. À cet égard, on peut tracer un parallèle avec toutes les formes d’art. »

The Menu (Le menu en version française) sera en salle vendredi.