Des recettes de plus de 1,3 milliard. Trois Oscars. Quatre autres citations, dont l’une pour meilleur film. Un phénomène culturel indéniable. En 2018, Black Panther a surpassé toutes les attentes. Puis, en août 2020, Chadwick Boseman, qui portait le costume de la panthère noire, est mort d’un cancer à l’âge de 43 ans. Comment orienter la suite ? À une semaine de la sortie de Black Panther : Wakanda Forever, nous en avons discuté avec une partie de l’équipe du film.

Pascal LeBlanc La Presse

« Après un moment, le choc de sa disparition s’est transformé en questionnement : “Que devrions-nous faire ?”, a raconté le président des studios Marvel, Kevin Feige, lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle La Presse a assisté. Assez rapidement, nous avons déterminé que les personnages remarquables et le monde qui ont été créés pour le film devaient poursuivre leur histoire. »

Ainsi, le réalisateur Ryan Coogler et son coscénariste Joe Robert Cole ont réorienté le scénario de la suite, Wakanda Forever, en y plaçant le deuil au centre. Tous deux voulaient rendre hommage à leur ami disparu en puisant dans leurs émotions et dans celles de leurs collègues.

PHOTO KEVIN MAZUR, GETTY IMAGES Le réalisateur de Black Panther : Wakanda Forever, Ryan Coogler, lors d’un récent évènement promotionnel à New York

Nous avons commencé le film au beau milieu de la pandémie et je crois que tout le monde ressentait à ce moment une certaine solitude. C’était génial de se revoir et de se donner un énorme câlin. Le deuil, c’est aussi plus facile quand on n’a pas à le vivre seul. Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther : Wakanda Forever

Pour les acteurs, le tournage a eu un effet thérapeutique. « En faisant ce film, nous avons cheminé à travers notre peine. Par moments, c’était très intense, car Chadwick était comme une ancre et sans lui on pouvait avoir l’impression de dériver, confie l’interprète d’Okoye, Danai Gurira, en entrevue virtuelle avec La Presse. Ironiquement, son absence nous a raccrochés, car ce que nous faisions était pour l’honorer. C’était difficile, mais nous sentions que notre travail avait un sens. »

PHOTO ELI ADÉ, FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Danai Gurira et Letitia Wright, qui incarnent respectivement Okoye et Shuri

La générale des Dora Milaje, puissante unité entièrement féminine protectrice de Wakanda, n’est pas épargnée durant les évènements de Wakanda Forever. « Dans sa tête, elle porte la responsabilité de la sécurité de son pays sur ses épaules. Peu importe la mission, peu importe la menace, elle va faire le nécessaire pour protéger son peuple et la famille royale, qu’elle considère comme sa propre famille, souligne Danai Gurira. Ainsi, elle ne se permet pas de vivre son chagrin comme elle le devrait. Je crois que ses faux pas sont peut-être dus au fait qu’elle ne se laisse pas ralentir, mais, en même temps, c’est sa personnalité et elle a un travail à accomplir. »

Des profondeurs

En plus de la gestion du deuil du roi T’Challa, qui était aussi le protecteur de Wakanda en tant que Black Panther, le pays doit également faire face aux pressions de différentes nations par rapport à l’accès au vibranium, cet élément métallique aux nombreuses propriétés qui se trouve uniquement sur le territoire wakandais.

Tout en poursuivant l’exploration de cette société si distincte dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU), ce deuxième chapitre fait découvrir la cité sous-marine de Talokan, dirigée par le roi Namor. Le Mexicain Tenoch Huerta incarne ce mutant à la force et l’endurance surhumaines, qui peut à la fois respirer sous l’eau et voler grâce aux petites ailes qu’il a aux chevilles.

PHOTO ELI ADÉ, FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Tenoch Huerta joue Namor, qui fait ses débuts dans le MCU.

C’est difficile de jouer ce type d’antagoniste, car je dois tenter de détruire quelque chose qui est significatif non seulement dans l’histoire, mais pour plein de gens aussi. Tenoch Huerta

« Beaucoup de personnes s’identifient à Wakanda, et j’en fais partie, car c’est un symbole de représentativité, a indiqué Tenoch Huerta en conférence de presse. Ryan [Coogler] a trouvé une façon de justifier les actions de Namor. Ça ne l’excuse pas, mais ça permet de le comprendre. Il y a plusieurs réactions possibles face à la perte d’un être cher ou à une menace. Ça démontre qu’il est humain et je trouve ça beau. »

Elles sont de retour PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Shuri (Letitia Wrigh)

Princesse de Wakanda, la petite sœur de T’Challa, accepte mal l’absence de son frère. Surdouée, elle s’immerge dans le développement de nouvelles technologies pour oublier sa peine.

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Ramonda (Angela Bassett)

Reine de Wakanda depuis la mort de son fils, Ramonda tente à la fois de soutenir sa fille et son peuple, de protéger son pays des envahisseurs et de surmonter sa propre douleur.

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Nakia (Lupita Nyong’O)

L’ancienne amoureuse de T’Challa se fait plus discrète dans ce deuxième chapitre, mais c’est une spécialiste de l’espionnage après tout…

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Okoye (Danai Gurira)

Toujours aussi dévouée à Wakanda et à la famille royale, Okoye prend sur elle la responsabilité de la sécurité de son peuple en l’absence de son protecteur, Black Panther. 1 /4







Convaincre Rihanna

Alors que le rappeur Kendrick Lamar avait collaboré avec le compositeur Ludwig Göransson pour la trame sonore du premier film, ce dernier assure presque seul l’aspect musical du second volet. Toutefois, pour la chanson principale de Wakanda Forever, Ryan Coogler et son équipe « cherchaient un grand artiste qui pouvait raconter l’histoire du film ». « C’était logique que ce soit une femme, car la maternité est l’un des thèmes principaux et pour Rihanna, le moment était bon, puisqu’elle est à cette étape dans sa vie », a précisé le cinéaste.

Intéressée par la proposition, Rihanna a été convaincue par la bande-annonce, puis a demandé de voir le film et a finalement accepté. Avant Lift Me Up, elle n’avait pas lancé de chanson solo depuis 2016.

« Quand elle nous a fait entendre la pièce, elle nous a dit qu’elle l’avait faite pour Chad… En parler me fait réaliser que les quatre acteurs à côté de moi, je vous ai vus jouer bien avant de vous connaître et j’espérais pouvoir travailler avec vous un jour. […] C’est Chad qui nous a rassemblés. Il nous en donne toujours et je suis vraiment reconnaissant que Rihanna soit le dernier cadeau qu’il offre à notre famille. »

Black Panther : Wakanda Forever prend l’affiche le 11 novembre.