Le comédien Maxime Le Flaguais tiendra son premier grand rôle au cinéma en partageant la vedette avec la jeune comédienne Lilou Roy-Lanouette dans le film Rodéo. Premier long métrage de Joëlle Desjardins Paquette dont le tournage s’amorcera le 15 août, a appris La Presse.

André Duchesne La Presse

Road movie qui nous entraînera du Québec jusque dans la région des Badlands, en Alberta, le long métrage raconte l’histoire de Serge, camionneur et père d’une fillette de 8 ans, qui, empêtré dans un conflit avec son ex-conjointe, fuit dans son camion dans l’espoir de participer à un important truck rodeo. Le film sera teinté d’humour grinçant, d’humanité et d’amour filial, dit-on.

« Je n’avais pas tourné dans un film depuis Piché : entre ciel et terre [2010] dans lequel je partageais la vedette avec mon père [Michel Côté], alors j’en suis très heureux, indique Maxime Le Flaguais en entrevue. J’ai eu plusieurs beaux rôles à la télévision, mais le cinéma me manquait. Après 18 ans de carrière, c’est mon premier rôle principal dans un film. C’est très difficile de se rendre là. Je suis donc reconnaissant et fier de moi d’avoir persévéré. »

Après une première audition, le comédien a été rappelé deux fois, dont une pour jouer une scène avec Lilou Roy-Lanouette (Les grandes claques, Jouliks).

Elle est extraordinaire et la chimie a très bien passé entre nous. Maxime Le Flaguais

Serge, poursuit M. Le Flaguais à propos de son personnage, est un bon gars, mais qui doit composer avec son caractère impulsif. « Il aime faire la fête, il écoute du heavy metal. Mais il fait parfois de mauvais choix en raison de son impulsivité », dit le comédien.

Pour se préparer, l’interprète de Serge suit des cours de camionnage avec de « vieux routiers dans le sens propre du terme ». Il s’est aussi plongé dans la lecture de l’ouvrage Du diesel dans les veines, de Serge Bouchard.

La fille de son père

Au bout du fil, la réalisatrice Joëlle Desjardins Paquette, connue pour ses courts métrages Paparmane, Sans dehors ni dedans et Flots gris, a une voix et un rire ensoleillés. Elle raconte avec un bonheur évident avoir puisé l’inspiration auprès de son père, camionneur chez Kenworth Montréal depuis 40 ans.

Je viens de ce milieu. Mon père m’a souvent amenée avec lui dans des rodéos de trucks. C’était mes moments préférés de l’été. J’ai passé bien du temps avec lui dans le garage. J’ai plus joué avec des camions que des poupées et j’avais mon propre coffre à outils. Joëlle Desjardins Paquette, réalisatrice

Cela dit, elle croit que certains aspects de son premier long métrage s’inscrivent en continuité avec ce qu’elle a fait dans le passé. « J’ai toujours été intéressée par des univers visuels poético-absurdes, dit-elle en donnant comme références des cinéastes tels André Forcier et Jean-Claude Lauzon. J’aime les personnages plus grands que nature. Et comme toujours, il y aura aussi des animaux dans mon film. »

« Je crois à la vision de Joëlle, dit de son côté la productrice Fanny Drew, de Colonelle Films (Une colonie). Nous avons collaboré avec elle sur son dernier court métrage et nous avons eu un coup de cœur créatif. Par ailleurs, ce film sera mon premier road movie et j’adore regarder ce type de films. J’ai été séduite à l’idée de faire un film dans l’univers des trucks de course ! »

La distribution des rôles secondaires est toujours en cours, mais on sait que Whitney Lafleur (Comme une comète, Écartée) incarnera l’ex-conjointe de Serge. Le tournage de 34 jours s’amorcera le 15 août. Une partie de celui-ci aura lieu dans un vrai rodéo de mastodontes à Baie-du-Febvre ainsi que huit jours en Saskatchewan et en Alberta.